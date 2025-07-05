Олена Тополя відверто відповіла, як підтримує секс з чоловіком: є іграшки та костюми

Олена Тополя відверто розповіла про сексуальні стосунки з чоловіком, фронтменом гурту "Антитіла" Тарасом Тополею. Пара разом близько 14 років та виховує трьох дітей.

Як повідомляє РБК-Україна , Олена зізналася, що допомагає підтримувати пристрасть у тривалих взаєминах в інтерв'ю проєкту "Ожинове морозиво".

Як Тополі підтримують пристрасть у стосунках

За словами співачки, сексуальне життя будується в їхній родині на взаємній ініціативі.

"Це разом вирішується, пропонується, що кому цікаво, що хотілося б. Це класно. Ну, в цьому нічого немає непристойного", - поділилася вона.

Олена впевнена, інтимне життя потрібно розвивати. Для цього зокрема в арсеналі артистки є секс-іграшки.

"В основному купували разом. І навіть більшу частину мені купляв чоловік", - розповіла вона.

Олена та Тарас Тополі (фото: instagram.com/alyoshasinger)

А інколи подружжя урізноманітнює близькість тематичними костюмами.

"Я собі купувала. І він. Знаю, що він отримує задоволення, коли замовляє щось для мене, а я з радістю це вдягаю", - поділилася вона.

Чи були думки про третього партнера

Виконавиця також зізналася, що думала й про секс в трьох. Проте ризики занадто високі.

"Я думала про різні варіанти. Просто ми того статусу люди, таких облич і та сім'я... На жаль, це небезпечно, скажімо так", - сміючись відповіла вона.

Проте, на думку Олени, згода на третього партнера є ознакою довіри та міцного кохання в стосунках.

"Це довіра і впевненість. От, якщо важко, значить перший етап - це щоб твоя самооцінка і самооцінка твого чоловіка були такими незламними та непохитними, що ви є найкращі і єдині одне для одного, - поділилася своїм ставленням співачка.

"Тому що ви не просто для фізичної вправи разом, правда ж? Ви разом, не ховаєтеся, як щурі по кутах. Це спільно прийняте рішення і воно доросле", - додала вона.



Нагадаємо, раніше в коментарі РБК-Україна Олена Тополя відповіла, як оговтується після російського обстрілу.

Квартиру співачки та її чоловіка розтрощило внаслідок масованого обстрілу Києва 23 червня.