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Елена Тополя откровенно ответила, как поддерживает секс с мужем: есть игрушки и костюмы

Суббота 05 июля 2025 15:22
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Елена Тополя откровенно ответила, как поддерживает секс с мужем: есть игрушки и костюмы Елена Тополя не против экспериментов в постели (фото: instagram.com/alyoshasinger)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Елена Тополя откровенно рассказала о сексуальных отношениях с мужем, фронтменом группы "Антитела" Тарасом Тополей. Пара вместе около 14 лет и воспитывает троих детей.

Как сообщает РБК-Украина, Елена призналась в интервью проекту "Ожинове морозиво", что помогает поддерживать страсть в длительных отношениях.

Как Тополи поддерживают страсть в отношениях

По словам певицы, сексуальная жизнь строится в их семье на взаимной инициативе.

"Это вместе решается. Предлагается, что кому интересно, что хотелось бы. Это классно. В этом нет ничего неприличного", - поделилась она.

Елена уверена, интимную жизнь нужно развивать. Для этого в частности в арсенале артистки есть секс-игрушки.

"В основном покупали вместе. И даже большую часть мне покупал муж", - рассказала она.

Елена Тополя откровенно ответила, как поддерживает секс с мужем: есть игрушки и костюмыЕлена и Тарас Тополи (фото: instagram.com/alyoshasinger)

А иногда супруги разнообразят близость тематическими костюмами.

"Я себе покупала. И он. Знаю, что он получает удовольствие, когда заказывает что-то для меня, а я с радостью это надеваю", - поделилась она.

Были ли мысли о третьем партнере

Исполнительница также призналась, что думала и о сексе втроем. Однако риски слишком высоки.

"Я думала о разных вариантах. Просто мы того статуса люди, таких лиц и та семья... К сожалению, это опасно, скажем так", - смеясь ответила она.

Однако, по мнению Елены, согласие на третьего партнера является признаком доверия и крепкой любви в отношениях.

"Это доверие и уверенность. Вот если трудно, то первый этап - чтобы твоя самооценка и самооценка твоего мужа были такими несокрушимыми и непоколебимыми, что вы лучшие и единственные друг для друга", - поделилась своим отношением певица.

"Потому что вы не просто для физического упражнения вместе, правда же? Вы вместе, не прячетесь, как крысы по углам. Это совместно принятое решение и оно взрослое", - добавила она.


Напомним, ранее в комментарии РБК-Украина Елена Тополя ответила, как приходит в себя после российского обстрела.

Квартиру певицы и ее мужа разбило в результате массированного обстрела Киева 23 июня.

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