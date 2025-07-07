Оззі Осборн дав останній концерт на тлі невиліковної хвороби: як рок-зірка попрощався зі сценою

Як пройшов прощальний концерт Оззі Осборна

Подія відбулася 5 липня на стадіоні "Вілла Парк" у рідному Бірмінгемі, Великій Британії, ставши символічним підсумком півстолітньої кар’єри рок-ікону.

Через діагноз хвороби Паркінсона, з якою Оззі живе ще з 2003 року, а також численні складні операції на хребті, артист весь виступ провів, сидячи у спеціальному чорному кріслі-троні, прикрашеному величезною фігурою кажана.

Як зазначає Daily Mail, це стало першим повноцінним возз’єднанням класичного складу Black Sabbath - Тоні Айоммі, Гізера Батлера, Білла Ворда та самого Осборна - з 2005 року.

Вони виконали культові хіти, серед яких War Pigs, NIB, Iron Man і Paranoid, доводячи 42-тисячну публіку до неймовірного захвату.

Закриваючи концерт, Оззі звернувся до фанатів.

"Це остання пісня в історії. Ваша підтримка дозволила нам жити дивовижним життям, дякуємо вам від щирого серця". Напередодні виступу музикант чесно зізнавався, що не впевнений, чи зможе стояти на сцені. Проте сила волі і бажання подякувати шанувальникам виявилися сильнішими", - сказав він.

Вечір відкрив його сольний виступ. У шкіряному чорному вбранні та з фірмовим макіяжем Оззі вийшов на сцену під шалені овації публіки.

"Так чудово бути на цій клятій сцені. Нехай почнеться божевілля!", - вигукнув він.

Від перших акордів I Don’t Know до останнього Crazy Train, співаючи сидячи, Оззі не втрачав енергії та взаємодії з натовпом, розмахував руками і закликав фанатів кричати ще голосніше.

Цей виступ став кульмінацією 10-годинного фестивалю, де грали Guns N' Roses, Slayer, Anthrax, Metallica та інші зірки нового покоління рок-музикантів.

Ведучим шоу став Джейсон Момоа - зірка "Гри престолів", який розповів, що кожен його персонаж надихався музикою Оззі та Black Sabbath.

Особливо зворушливою стала данина пам’яті гітаристу Ренді Роудсу, який загинув у 1982 році: на екрані показали відеозвернення його сестри та архівні фото.

Світові зірки теж приєдналися до привітань: Елтон Джон назвав Оззі "одним із найвидатніших вокалістів нашого часу", а Джек Блек виконав разом із молодими музикантами Mr. Crowley. Не залишилася осторонь і Доллі Партон.

Перед початком концерту гурт показав відео, в якому роздумує про диво власного виживання, згадуючи шалені 70-ті роки.

Глядачі, серед яких були Стівен Тайлер, Ронні Вуд, фанати з Варшави, Дубая і США, назвали шоу "історичним", "емоційним" і "неймовірним".

Дехто навіть прийшов без квитків, аби стояти поруч і слухати музику крізь стіни. Бірмінгем, де все почалося в пабі The Crown, став символічним фіналом для гурту.

Що відомо про хворобу Оззі Осборна

Оззі Осборну діагностували хворобу Паркінсона у 2003 році. Останні п’ять років він переніс сім операцій, включаючи чотири на хребті.

У 2023 році через стан здоров’я він був змушений скасувати виступ на фестивалі Power Trip.

Попри це, музикант планує продовжити студійну роботу: у 2022-му вийшов його останній альбом Patient Number 9, до якого долучилися зірки світового рівня.