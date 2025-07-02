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"В цей момент лилися сльози". Катерина Осадча показала, як Imagine Dragons підтримують Україну (фото)

Середа 02 липня 2025 16:01
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"В цей момент лилися сльози". Катерина Осадча показала, як Imagine Dragons підтримують Україну (фото) Осадча здійснила мрію 8-річного сина (фото: instagram.com/kosadcha)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Телеведуча Катерина Осадча побувала разом з 8-річним сином Іваном на концерті гурту Imagine Dragons, який активно підтримує Україну. І на виступі в Барселоні теж не обійшлося без українського прапора.

Як повідомляє РБК-Україна, враженнями від концерту Осадча поділилася в Instagram.

Чому Осадча поїхала на концерт Imagine Dragons

Телеведуча зізналася, що побувати на виступі гурту з малечку мріяв її син Іван. Нарешті він досяг того віку, коли зіркова мама може здійснити бажання.

"Якось їхню пісню "Believer" ми в машині послухали рівно 50 разів підряд, коли стояли в заторі. І ось Іван виріс до віку, коли можна піти на концерт мрії", - розповіла вона.

&quot;В цей момент лилися сльози&quot;. Катерина Осадча показала, як Imagine Dragons підтримують Україну (фото)Осадча зводила сина на концерт Imagine Dragons (скриншот)

Хлопчик був щасливий побачити гурт наживо. Він радів улюбленим пісням та активно знімав визначні моменти на камеру.

&quot;В цей момент лилися сльози&quot;. Катерина Осадча показала, як Imagine Dragons підтримують Україну (фото)Син Осадчої та Горбунова (скриншот)

Особливий момент з концерту Imagine Dragons

Катерина поділилася найочікуванішою миттю з виступу - прояву підтримки з боку гурту. Вокаліст Ден Рейнольдс вже традиційно здійняв синьо-жовтий прапор.

"В цей момент самовільно лилися сльози. Так небагато залишилося артистів, які стабільно нас підтримують", - сказала ведуча.

&quot;В цей момент лилися сльози&quot;. Катерина Осадча показала, як Imagine Dragons підтримують Україну (фото)Осадча на концерті Imagine Dragons в Барселоні (скриншот)

Телезірка також замилувала спільним селфі з сином. Вона зізналася, що захоплені очі дитини лише надихають на здійснення мрій.

"Коли бачиш захоплені очі дитини, розумієш, що такі моменти він запам'ятає на все життя. І якщо буде в наших силах, ми будемо мрії обов'язково втілювати", - написала вона.

&quot;В цей момент лилися сльози&quot;. Катерина Осадча показала, як Imagine Dragons підтримують Україну (фото)Осадча з сином Іваном (скриншот)

Нагадаємо, Катерина Осадча та Юрій Горбунов виховують двох спільних синів. Окрім Івана, у них також є трирічний Данило.

Також у ведучої є дорослий син Ілля від попередніх стосунків. Він навчається в США.

Що відомо про підтримку Imagine Dragons

Американський поп-рок гурт був утворений у 2008 році в Лас-Вегасі. До складу входять вокаліст Ден Рейнольдс, гітарист Вейн Сермон, басист і клавішник Бен МакКі та ударник Ден Платцман.

Від початку повномасштабного вторгнення колектив активно підтримує український народ. На своїх концертах соліст підіймає український прапор в знак солідарності з країною, яка бореться з російською агресією.

Раніше Imagine Dragons вигадали креативний спосіб підтримати Україну в Будапешті, коли їм заборонили демонструвати українську символіку.

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