ua en ru
Вт, 29 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

"Падаєш на дно". Наталка Денисенко вперше прокоментувала розлучення

Вівторок 29 липня 2025 14:19
UA EN RU
"Падаєш на дно". Наталка Денисенко вперше прокоментувала розлучення Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська акторка Наталка Денисенко вперше висловилася про розлучення з чоловіком, актором і військовослужбовцем Андрієм Федінчиком.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар зірки у "Тур зірками"

Денисенко прокоментувала розлучення з Федінчиком

"Я, звичайно, готова про це говорити. Не можу сказати, що я прям все пережила у своїй душі щодо цієї теми. Але десь на цьому тижні ми готуємо інтерв'ю, де я зможу розставити всі крапки над 'і'. Тому я думаю, варто дочекатися цих новин - і все буде зрозуміло", - поділилася артистка.

&quot;Падаєш на дно&quot;. Наталка Денисенко вперше прокоментувала розлученняНаталка Денисенко з Андрієм Федінчиком (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Попри непростий період, акторка зізнається: намагається жити з вдячністю, налаштовувати себе на позитив та шукати нові сенси навіть у складному.

"Я не можу сказати, що в мене в житті все гладко, все супер, я прям така щаслива літаю. Але я кожного дня встаю з посмішкою, дякую Богу за своє життя і можу з впевненістю сказати, що от я можу зробити свій стан саме щасливим. Тому так, я зараз щаслива", - запевнила вона.

Найбільша трансформація, яку знаменитість помітила в собі за останній час - це переосмислення сили.

"Мені здається, це сила. Сила бути слабкою, сила попросити допомоги. Тому що ще, напевно, рік тому, я була впевнена, що я можу все сама і що я протягну все сама на собі. Але так склалися обставини. І, ну, і я думаю, у будь-якої жінки буває таке, що вона розуміє, що все, вона не може тягнути все сама. І відбувається таке, що ти падаєш на дно", - сказала Наталка.

&quot;Падаєш на дно&quot;. Наталка Денисенко вперше прокоментувала розлученняНаталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

"І саме це допомагає як вивернути на поверхню і зрозуміти, що ти не одна і ти можеш просити про допомогу. І сила жінки саме в тому, щоб навчитися бути слабкою. Ось так. Напевно, це мій урок", - додала зірка.

Акторка також розповіла, що завдяки важким подіям у житті змогла реалізувати важливий проєкт для жінок.

"Навіть ті складнощі, які були в моєму житті, дозволили мені зробити декілька важливих речей. Це як тренінг - "Голос жінки", який зараз я проводжу саме для жінок, щоб вони могли змінювати свій стан на стан легкості, на стан щастя в будь-яких умовах", - поділилася артистка.

Наталка обіцяє, що вже найближчим часом публічно розповість більше про свій новий етап у житті.

Що відомо про стосунки Денисенко і Федінчика

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик познайомилися на знімальному майданчику серіалу "Клан ювелірів".

На той момент чоловік перебував у шлюбі, але згодом залишив дружину заради стосунків із Наталкою.

У 2017 році пара офіційно одружилася. Згодом у них народився син, якого назвали Андрієм.

&quot;Падаєш на дно&quot;. Наталка Денисенко вперше прокоментувала розлученняНаталка Денисенко з Андрієм Федінчиком і сином (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

У квітні 2025 року блогер Богдан Беспалов заявив, що подружжя розлучається. Згодом ця інформація підтвердилася.

Відповідно до даних з реєстру судових справ, артистка подала заяву про розлучення 31 січня.

8 травня 2025 року суд офіційно завершив процес розірвання шлюбу. У позовній заяві зірка зазначила, що основною причиною стала втрата почуттів.

&quot;Падаєш на дно&quot;. Наталка Денисенко вперше прокоментувала розлученняНаталка Денисенко з Андрієм Федінчиком (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Її колишній чоловік, який на початку повномасштабної війни приєднався до Збройних сил України, не був присутній на засіданні - так само як і сама Наталка.

Вас може зацікавити:

Читайте РБК-Україна в Google News
Наталка Денисенко Зірки шоу-бізнесу Розлучення
Новини
РФ атакувала колонію біля Запоріжжя КАБами: фото руйнувань і нові дані про постраждалих
РФ атакувала колонію біля Запоріжжя КАБами: фото руйнувань і нові дані про постраждалих
Аналітика
"В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку
Катерина Гончаровакореспондент РБК-Україна "В аспірантуру до війни йти не хотіли": інтерв’ю з МОН про українську науку