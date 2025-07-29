ua en ru
Вт, 29 июля Новини Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

"Падаешь на дно". Наталка Денисенко впервые прокомментировала развод

Вторник 29 июля 2025 14:19
UA EN RU
"Падаешь на дно". Наталка Денисенко впервые прокомментировала развод Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская актриса Наталка Денисенко впервые высказалась о разводе с мужем, актером и военнослужащим Андреем Фединчиком.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий звезды в "Тур зірками"

Денисенко прокомментировала развод с Фединчиком

"Я, конечно, готова об этом говорить. Не могу сказать, что я прям все пережила в своей душе относительно этой темы. Но где-то на этой неделе мы готовим интервью, где я смогу расставить все точки над 'і'. Поэтому я думаю, стоит дождаться этих новостей - и все будет понятно", - поделилась артистка.

&quot;Падаешь на дно&quot;. Наталка Денисенко впервые прокомментировала разводНаталка Денисенко с Андреем Фединчиком (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Несмотря на непростой период, актриса признается: пытается жить с благодарностью, настраивать себя на позитив и искать новые смыслы даже в сложном.

"Я не могу сказать, что у меня в жизни все гладко, все супер, я прям такая счастливая летаю. Но я каждый день встаю с улыбкой, благодарю Бога за свою жизнь и могу с уверенностью сказать, что вот я могу сделать свое состояние именно счастливым. Поэтому да, я сейчас счастлива", - заверила она.

Самая большая трансформация, которую знаменитость заметила в себе за последнее время - это переосмысление силы.

"Мне кажется, это сила. Сила быть слабой, сила попросить помощи. Потому что еще, наверное, год назад, я была уверена, что я могу все сама и что я протяну все сама на себе. Но так сложились обстоятельства. И, ну, и я думаю, у любой женщины бывает такое, что она понимает, что все, она не может тянуть все сама. И происходит такое, что ты падаешь на дно", - сказала Наташа.

&quot;Падаешь на дно&quot;. Наталка Денисенко впервые прокомментировала разводНаталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

"И именно это помогает как вывернуть на поверхность и понять, что ты не одна и ты можешь просить о помощи. И сила женщины именно в том, чтобы научиться быть слабой. Вот так. Наверное, это мой урок", - добавила звезда.

Актриса также рассказала, что благодаря тяжелым событиям в жизни смогла реализовать важный проект для женщин.

"Даже те сложности, которые были в моей жизни, позволили мне сделать несколько важных вещей. Это как тренинг - "Голос женщины", который сейчас я провожу именно для женщин, чтобы они могли менять свое состояние на состояние легкости, на состояние счастья в любых условиях", - поделилась артистка.

Наталья обещает, что уже в ближайшее время публично расскажет больше о своем новом этапе в жизни.

Что известно об отношениях Денсенко и Фединчика

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик познакомились на съемочной площадке сериала "Клан ювелиров".

На тот момент мужчина состоял в браке, но впоследствии оставил жену ради отношений с Наташей.

В 2017 году пара официально поженилась. Впоследствии у них родился сын, которого назвали Андреем.

&quot;Падаешь на дно&quot;. Наталка Денисенко впервые прокомментировала разводНаталка Денисенко с Андреем Фединчиком и сыном (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

В апреле 2025 года блогер Богдан Беспалов заявил, что супруги разводятся. Впоследствии эта информация подтвердилась.

Согласно данным из реестра судебных дел, артистка подала заявление о разводе 31 января.

8 мая 2025 года суд официально завершил процесс расторжения брака. В исковом заявлении звезда отметила, что основной причиной стала потеря чувств.

&quot;Падаешь на дно&quot;. Наталка Денисенко впервые прокомментировала разводНаталка Денисенко с Андреем Фединчиком (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Ее бывший муж, который в начале полномасштабной войны присоединился к Вооруженным силам Украины, не присутствовал на заседании - так же как и сама Наталка.

Вас может заинтересовать:

Читайте РБК-Украина в Google News
Наталка Денисенко Звезды шоу-бизнеса Развод
Новости
РФ атаковала колонию возле Запорожья КАБами: фото разрушений и новые данные о пострадавших
РФ атаковала колонию возле Запорожья КАБами: фото разрушений и новые данные о пострадавших
Аналитика
"В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина "В аспирантуру до войны идти не хотели": интервью с МОН про украинскую науку