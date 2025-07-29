"Падаешь на дно". Наталка Денисенко впервые прокомментировала развод

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий звезды в "Тур зірками"

Денисенко прокомментировала развод с Фединчиком

"Я, конечно, готова об этом говорить. Не могу сказать, что я прям все пережила в своей душе относительно этой темы. Но где-то на этой неделе мы готовим интервью, где я смогу расставить все точки над 'і'. Поэтому я думаю, стоит дождаться этих новостей - и все будет понятно", - поделилась артистка.

Наталка Денисенко с Андреем Фединчиком (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Несмотря на непростой период, актриса признается: пытается жить с благодарностью, настраивать себя на позитив и искать новые смыслы даже в сложном.

"Я не могу сказать, что у меня в жизни все гладко, все супер, я прям такая счастливая летаю. Но я каждый день встаю с улыбкой, благодарю Бога за свою жизнь и могу с уверенностью сказать, что вот я могу сделать свое состояние именно счастливым. Поэтому да, я сейчас счастлива", - заверила она.

Самая большая трансформация, которую знаменитость заметила в себе за последнее время - это переосмысление силы.

"Мне кажется, это сила. Сила быть слабой, сила попросить помощи. Потому что еще, наверное, год назад, я была уверена, что я могу все сама и что я протяну все сама на себе. Но так сложились обстоятельства. И, ну, и я думаю, у любой женщины бывает такое, что она понимает, что все, она не может тянуть все сама. И происходит такое, что ты падаешь на дно", - сказала Наташа.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

"И именно это помогает как вывернуть на поверхность и понять, что ты не одна и ты можешь просить о помощи. И сила женщины именно в том, чтобы научиться быть слабой. Вот так. Наверное, это мой урок", - добавила звезда.

Актриса также рассказала, что благодаря тяжелым событиям в жизни смогла реализовать важный проект для женщин.

"Даже те сложности, которые были в моей жизни, позволили мне сделать несколько важных вещей. Это как тренинг - "Голос женщины", который сейчас я провожу именно для женщин, чтобы они могли менять свое состояние на состояние легкости, на состояние счастья в любых условиях", - поделилась артистка.

Наталья обещает, что уже в ближайшее время публично расскажет больше о своем новом этапе в жизни.

Что известно об отношениях Денсенко и Фединчика

Наталка Денисенко и Андрей Фединчик познакомились на съемочной площадке сериала "Клан ювелиров".

На тот момент мужчина состоял в браке, но впоследствии оставил жену ради отношений с Наташей.

В 2017 году пара официально поженилась. Впоследствии у них родился сын, которого назвали Андреем.

Наталка Денисенко с Андреем Фединчиком и сыном (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

В апреле 2025 года блогер Богдан Беспалов заявил, что супруги разводятся. Впоследствии эта информация подтвердилась.

Согласно данным из реестра судебных дел, артистка подала заявление о разводе 31 января.

8 мая 2025 года суд официально завершил процесс расторжения брака. В исковом заявлении звезда отметила, что основной причиной стала потеря чувств.

Наталка Денисенко с Андреем Фединчиком (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Ее бывший муж, который в начале полномасштабной войны присоединился к Вооруженным силам Украины, не присутствовал на заседании - так же как и сама Наталка.