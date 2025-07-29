"Падаєш на дно". Наталка Денисенко вперше прокоментувала розлучення

Денисенко прокоментувала розлучення з Федінчиком

"Я, звичайно, готова про це говорити. Не можу сказати, що я прям все пережила у своїй душі щодо цієї теми. Але десь на цьому тижні ми готуємо інтерв'ю, де я зможу розставити всі крапки над 'і'. Тому я думаю, варто дочекатися цих новин - і все буде зрозуміло", - поділилася артистка.

Наталка Денисенко з Андрієм Федінчиком (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Попри непростий період, акторка зізнається: намагається жити з вдячністю, налаштовувати себе на позитив та шукати нові сенси навіть у складному.

"Я не можу сказати, що в мене в житті все гладко, все супер, я прям така щаслива літаю. Але я кожного дня встаю з посмішкою, дякую Богу за своє життя і можу з впевненістю сказати, що от я можу зробити свій стан саме щасливим. Тому так, я зараз щаслива", - запевнила вона.

Найбільша трансформація, яку знаменитість помітила в собі за останній час - це переосмислення сили.

"Мені здається, це сила. Сила бути слабкою, сила попросити допомоги. Тому що ще, напевно, рік тому, я була впевнена, що я можу все сама і що я протягну все сама на собі. Але так склалися обставини. І, ну, і я думаю, у будь-якої жінки буває таке, що вона розуміє, що все, вона не може тягнути все сама. І відбувається таке, що ти падаєш на дно", - сказала Наталка.

Наталка Денисенко (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

"І саме це допомагає як вивернути на поверхню і зрозуміти, що ти не одна і ти можеш просити про допомогу. І сила жінки саме в тому, щоб навчитися бути слабкою. Ось так. Напевно, це мій урок", - додала зірка.

Акторка також розповіла, що завдяки важким подіям у житті змогла реалізувати важливий проєкт для жінок.

"Навіть ті складнощі, які були в моєму житті, дозволили мені зробити декілька важливих речей. Це як тренінг - "Голос жінки", який зараз я проводжу саме для жінок, щоб вони могли змінювати свій стан на стан легкості, на стан щастя в будь-яких умовах", - поділилася артистка.

Наталка обіцяє, що вже найближчим часом публічно розповість більше про свій новий етап у житті.

Що відомо про стосунки Денисенко і Федінчика

Наталка Денисенко та Андрій Федінчик познайомилися на знімальному майданчику серіалу "Клан ювелірів".

На той момент чоловік перебував у шлюбі, але згодом залишив дружину заради стосунків із Наталкою.

У 2017 році пара офіційно одружилася. Згодом у них народився син, якого назвали Андрієм.

Наталка Денисенко з Андрієм Федінчиком і сином (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

У квітні 2025 року блогер Богдан Беспалов заявив, що подружжя розлучається. Згодом ця інформація підтвердилася.

Відповідно до даних з реєстру судових справ, артистка подала заяву про розлучення 31 січня.

8 травня 2025 року суд офіційно завершив процес розірвання шлюбу. У позовній заяві зірка зазначила, що основною причиною стала втрата почуттів.

Наталка Денисенко з Андрієм Федінчиком (фото: instagram.com/natalka_denisenko)

Її колишній чоловік, який на початку повномасштабної війни приєднався до Збройних сил України, не був присутній на засіданні - так само як і сама Наталка.