Педро Паскаль признался в любви к Достоевскому и Булгакову: украинцы резко отреагировали
Педро Паскаль попал в громкий скандал из-за литературных вкусов. Голливудская звезда опубликовал видео, в котором поделился перечнем любимых книг. Но вместо благодарности фанатов получил волну критики - прежде всего от украинцев.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пост актера в соцсети X.
Чем Педро Паскаль возмутил украинцев
В ролике, который записывала фанатка знаменитости, он поделился списком своих любимых книг.
Паскаль признался, что больше всего поражен "Преступлением и наказанием" Федора Достоевского, а сразу после нее поставил "Мастера и Маргариту" Михаила Булгакова.
Этот фрагмент быстро разлетелся по сети Х, где вспыхнул настоящий шквал критики.
Пользователи напомнили актеру, что и Достоевский, и Булгаков - не просто классики литературы, а символы российского имперского мировоззрения, которое сегодня трансформировалось в военную агрессию.
Несмотря на то, что в подборке Педро также фигурируют "Джейн Эйр" Шарлотты Бронте, "Сто лет одиночества" Гарсия Маркеса, "К востоку от рая" Стейнбека и "Волшебная гора" Томаса Манна - именно выбор российских авторов в качестве "топа топов" вызвал больше всего вопросов.
NEW: Видео ответа Педро Паскаля на вопрос, какие книги ему больше всего нравятся (via vaneschko_ on Instagram) pic.twitter.com/mHkHQIpeke- Pedro Pascal Nation (@PedroPNation) 9 июля 2025 года
В сети появились десятки возмущенных и саркастических комментариев.
- А Педро Паскаль дійсно підтримує Україну?
- Де вже тут можна прочитати про те, що комусь і так ніколи не подобався Педро Паскаль, і взагалі він такий собі актор, позабирав всі хайпові ролі?
- О ні, Педро Паскаль зіганув
- Педро Паскаль виглядає досить живим, але він просто не здогадується, що сьогодні для багатьох українців він помер
- Педро Паскаль поділився рецептом буріто зі смаком кулєбяки
- Паскаль читає російську літературу, бо в душі не *бе, що українцям не подобається Достоєвський
Что говорил Педро Паскаль о войне в Украине
28 февраля, сразу после переговоров президентов Украины и США в Вашингтоне, голливудский актер опубликовал сториз, в которой выразил свою позицию относительно войны.
Звезда "Последних из нас" поделился изображением карты Украины и портретами Владимира Зеленского.
К фотографиям он добавил подписи: "Смелость имеет имя" и "Оставайтесь на правильной стороне истории".
Как Педро Паскаль поддержал Украину (скриншот)
Тогда звезда дал понять, что стоит на стороне украинцев в борьбе против российской агрессии.
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