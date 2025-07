Педро Паскаль признался в любви к Достоевскому и Булгакову: украинцы резко отреагировали

В ролике, который записывала фанатка знаменитости, он поделился списком своих любимых книг.

Паскаль признался, что больше всего поражен "Преступлением и наказанием" Федора Достоевского, а сразу после нее поставил "Мастера и Маргариту" Михаила Булгакова.

Этот фрагмент быстро разлетелся по сети Х, где вспыхнул настоящий шквал критики.

Пользователи напомнили актеру, что и Достоевский, и Булгаков - не просто классики литературы, а символы российского имперского мировоззрения, которое сегодня трансформировалось в военную агрессию.

Несмотря на то, что в подборке Педро также фигурируют "Джейн Эйр" Шарлотты Бронте, "Сто лет одиночества" Гарсия Маркеса, "К востоку от рая" Стейнбека и "Волшебная гора" Томаса Манна - именно выбор российских авторов в качестве "топа топов" вызвал больше всего вопросов.

