Перед візитом до Києва: яку обіцянку дав принц Гаррі Чарльзу III під час рідкісної зустрічі

П'ятниця 12 вересня 2025 11:23
Перед візитом до Києва: яку обіцянку дав принц Гаррі Чарльзу III під час рідкісної зустрічі Чарльз III і принц Гаррі (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

Принц Гаррі, який несподівано відвідав Україну, напередодні провів особисту зустріч зі своїм батьком, королем Чарльзом III. Їхня розмова могла стати першим кроком до примирення після тривалого напруження у стосунках.

Що Гаррі пообіцяв Чарльзу III, розповідає РБК-Україна з посиланням на Daily Mail.

Рідкісна розмова батька й сина

Герцог Сассекський приїхав до лондонської резиденції Кларенс-Хаус, де провів з батьком 54 хвилини за закритими дверима. Востаннє вони бачилися ще у лютому 2024 року, коли королю діагностували рак, але тоді спілкування обмежилося короткою п’ятнадцятихвилинною зустріччю.

Цього разу, за словами джерел, атмосфера була значно теплішою й більш довірливою.

"Це важливий перший крок до відновлення стосунків між батьком і сином", - запевнили інсайдери.

Обіцянка Гаррі

За інформацією джерел, під час бесіди принц Гаррі пообіцяв королю, що не розкриватиме деталей розмови та не даватиме інтерв’ю на цю тему. Він також доручив своїй команді утриматися від будь-яких коментарів для преси.

"Гаррі ще багато чого потрібно зробити, перш ніж він зможе заслужити довіру своєї родини, але він дав деякі гарантії", - наголосили інсайдери з королівського оточення.

Принц Гаррі зустрівся з батьком (фото: Getty Images)

Поява на Invictus Games

Одразу після зустрічі герцог з’явився на заході Invictus Games у лондонському готелі The Gherkin, де пожартував про запізнення через міський трафік і назвав свого батька "чудовим", коли про нього питали журналісти.

Гаррі виступив із промовою про майбутнє турніру для поранених військових та ветеранів і окреслив плани розвитку проєкту на наступне десятиріччя.

Візит принца Гарі до України

Після лондонських зустрічей герцог Сассекський вирушив до Києва. Його поїздка має гуманітарну місію: підтримка українських військових і ветеранів, а також просування програми Invictus Games, яка допомагає пораненим бійцям проходити реабілітацію та повертатися до мирного життя.

Герцог планує відвідати кілька благодійних заходів і поспілкуватися з українськими військовими та їхніми родинами.

"Ми не можемо зупинити війну, але ми можемо зробити все можливе, щоб допомогти процесу відновлення", - наголосив він у розмові з The Guardian.

Перше відео з принцом Гаррі у Києві

Крок до родинного примирення

Хоча принц Вільям не відвідав зустріч з братом і батьком, він був поінформований про розмову. Королівські оглядачі вважають, що саме ця тиха розмова і обіцянка можуть стати початком примирення Гаррі не лише з батьком, а й з усією королівською родиною.

