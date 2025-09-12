ua en ru
Пт, 12 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Шоу бизнес Праздники Советы Гороскопы Интересное Спорт
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

Перед визитом в Киев: какое обещание дал принц Гарри Чарльзу III во время редкой встречи

Пятница 12 сентября 2025 11:23
UA EN RU
Перед визитом в Киев: какое обещание дал принц Гарри Чарльзу III во время редкой встречи Чарльз III и принц Гарри (фото: Getty Images)
Автор: Полина Иваненко

Принц Гарри, который неожиданно посетил Украину, накануне провел личную встречу со своим отцом, королем Чарльзом III. Их разговор мог стать первым шагом к примирению после длительного напряжения в отношениях.

Что Гарри пообещал Чарльзу III, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Редкий разговор отца и сына

Герцог Сассекский приехал в лондонскую резиденцию Кларенс-Хаус, где провел с отцом 54 минуты за закрытыми дверями. Последний раз они виделись еще в феврале 2024 года, когда королю диагностировали рак, но тогда общение ограничилось короткой пятнадцатиминутной встречей.

На этот раз, по словам источников, атмосфера была значительно теплее и более доверительной.

"Это важный первый шаг к восстановлению отношений между отцом и сыном", - заверили инсайдеры.

Обещание Гарри

По информации источников, во время беседы принц Гарри пообещал королю, что не будет раскрывать деталей разговора и не будет давать интервью на эту тему. Он также поручил своей команде воздержаться от любых комментариев для прессы.

"Гарри еще многое нужно сделать, прежде чем он сможет заслужить доверие своей семьи, но он дал некоторые гарантии", - отметили инсайдеры из королевского окружения.

Інсайдери назвали спосіб, який міг би помирити принца Гаррі з королівською родиноюПринц Гарри встретился с отцом (фото: Getty Images)

Появление на Invictus Games

Сразу после встречи герцог появился на мероприятии Invictus Games в лондонском отеле The Gherkin, где пошутил об опоздании из-за городского трафика и назвал своего отца "замечательным", когда о нем спрашивали журналисты.

Гарри выступил с речью о будущем турнира для раненых военных и ветеранов и очертил планы развития проекта на следующее десятилетие.

Визит принца Гарри в Украину

После лондонских встреч герцог Сассекский отправился в Киев. Его поездка имеет гуманитарную миссию: поддержка украинских военных и ветеранов, а также продвижение программы Invictus Games, которая помогает раненым бойцам проходить реабилитацию и возвращаться к мирной жизни.

Герцог планирует посетить несколько благотворительных мероприятий и пообщаться с украинскими военными и их семьями.

"Мы не можем остановить войну, но мы можем сделать все возможное, чтобы помочь процессу восстановления", - подчеркнул он в разговоре с The Guardian.

Первое видео с принцем Гарри в Киеве

Шаг к семейному примирению

Хотя принц Уильям не посетил встречу с братом и отцом, он был проинформирован о разговоре. Королевские обозреватели считают, что именно этот тихий разговор и обещание могут стать началом примирения Гарри не только с отцом, но и со всей королевской семьей.

Вас может заинтересовать

Читайте РБК-Украина в Google News
Чарльз III Принц Гарри Королевская семья
Новости
В Киев прибыли глава МИД Польши Сикорский и принц Гарри
В Киев прибыли глава МИД Польши Сикорский и принц Гарри
Аналитика
Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Трамп жалеет Путина? Почему США так и не ввели санкции против России