"Підколола" Терена? Бєлєнь з "Холостяка" згадала про стосунки з нарцисами

Зірка "Холостяка" Інна Бєлєнь, яку у фіналі обрав ветеран Олександр Будько (Терен), розповіла про сварку з новим обранцем. При цьому вона натякнула, що у минулих стосунках не відчувала себе щасливою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Stories, якими Інна ділилася в Instagram.
Так, блогерка зізналася, що нещодавно вона посварилася зі своїм хлопцем. Інна не говорить, хто саме став її обранцем, але відомо, що нині вона живе з ним у Харкові.
І виявилося, що під час сварки Бєлєнь вирішила діяти не так, як звикла. Вона пішла, але ненадовго.
"Зрозуміла, що за старими сценаріями при сварках мені важливо піти, віддалитись, охолонути, бо можу наговорити такого, про що потім буду шкодувати (Скорпіони зрозуміють). А він залишається стабільним і спокійним, хоче розмовляти одразу, вирішувати в моменті", - написала Інна.
За словами Бєлєнь, вона та її обранець керуються різними емоційними системами. А сама вона звикла до емоційних гойдалок. При цьому Інна розповіла про минулі стосунки.
"Не знаю, чи знайоме вам це відчуття: коли після "стосунків для досвіду" з нарцисами, аб'юзерами чи тими, кому було на тебе байдуже - зустрічаєш дорослого, стабільного чоловіка, і навіть сваритися вчишся заново", - зазначила вона.
Чи було це докором на адресу Терена - невідомо. Але після фіналу "Холостяка" Бєлєнь та Будько публічно сварилися та казали, що не розкривають усіх подробиць конфліктів.
"Мораль цієї байки така: Якщо в якихось стосунках ви "істеричка" і постійно щось робите не так, то, можливо, єдине, що ви справді робите неправильно - це залишаєтесь поруч не з тією людиною. Всім гармонійних стосунків", - резюмувала Інна.
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