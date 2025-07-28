"Подколола" Терена? Белень из "Холостяка" вспомнила об отношениях с нарциссами

Белень "подколола" Терена?

Да, блогер призналась, что недавно она поссорилась со своим парнем. Инна не говорит, кто именно стал ее избранником, но известно, что сейчас она живет с ним в Харькове.

И оказалось, что во время ссоры Белень решила действовать не так, как привыкла. Она ушла, но ненадолго.

Белень рассказала о ссоре с бойфрендом (скриншот)

"Поняла, что по старым сценариям при ссорах мне важно уйти, отдалиться, остыть, потому что могу наговорить такого, о чем потом буду жалеть (Скорпионы поймут). А он остается стабильным и спокойным, хочет разговаривать сразу, решать в моменте", - написала Инна.

По словам Белень, она и ее избранник руководствуются разными эмоциональными системами. А сама она привыкла к эмоциональным качелям. При этом Инна рассказала о прошлых отношениях.

Белень высказалась о прошлых отношениях (скриншот)

"Не знаю, знакомо ли вам это ощущение: когда после "отношений для опыта" с нарциссами, абьюзерами или теми, кому было на тебя все равно - встречаешь взрослого, стабильного мужчину, и даже ссориться учишься заново", - отметила она.

Было ли это упреком в адрес Терена - неизвестно. Но после финала "Холостяка" Белень и Будько публично ссорились и говорили, что не раскрывают всех подробностей конфликтов.

Победительница "Холостяка" высказалась о своем прошлом (скриншот)

"Мораль этой басни такова: Если в каких-то отношениях вы "истеричка" и постоянно что-то делаете не так, то, возможно, единственное, что вы действительно делаете неправильно - это остаетесь рядом не с тем человеком. Всем гармоничных отношений", - резюмировала Инна.