"Подколола" Терена? Белень из "Холостяка" вспомнила об отношениях с нарциссами

Звезда "Холостяка" Инна Белень, которую в финале выбрал ветеран Александр Будько (Терен), рассказала о ссоре с новым избранником. При этом она намекнула, что в прошлых отношениях не чувствовала себя счастливой.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Stories, которыми Инна делилась в Instagram.
Да, блогер призналась, что недавно она поссорилась со своим парнем. Инна не говорит, кто именно стал ее избранником, но известно, что сейчас она живет с ним в Харькове.
И оказалось, что во время ссоры Белень решила действовать не так, как привыкла. Она ушла, но ненадолго.
"Поняла, что по старым сценариям при ссорах мне важно уйти, отдалиться, остыть, потому что могу наговорить такого, о чем потом буду жалеть (Скорпионы поймут). А он остается стабильным и спокойным, хочет разговаривать сразу, решать в моменте", - написала Инна.
По словам Белень, она и ее избранник руководствуются разными эмоциональными системами. А сама она привыкла к эмоциональным качелям. При этом Инна рассказала о прошлых отношениях.
"Не знаю, знакомо ли вам это ощущение: когда после "отношений для опыта" с нарциссами, абьюзерами или теми, кому было на тебя все равно - встречаешь взрослого, стабильного мужчину, и даже ссориться учишься заново", - отметила она.
Было ли это упреком в адрес Терена - неизвестно. Но после финала "Холостяка" Белень и Будько публично ссорились и говорили, что не раскрывают всех подробностей конфликтов.
"Мораль этой басни такова: Если в каких-то отношениях вы "истеричка" и постоянно что-то делаете не так, то, возможно, единственное, что вы действительно делаете неправильно - это остаетесь рядом не с тем человеком. Всем гармоничных отношений", - резюмировала Инна.
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