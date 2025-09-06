ua en ru
Сб, 06 вересня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Шоу бізнес Свята Поради Гороскопи Цікаве Спорт
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Після заручин з Бражком: Квіткова вперше відповіла на чутки про вагітність (фото)

Субота 06 вересня 2025 22:11
UA EN RU
Після заручин з Бражком: Квіткова вперше відповіла на чутки про вагітність (фото) Даша Квіткова і Вова Бражко (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

На тлі новини про заручини Даші Квіткової з Володимиром Бражком мережа почала пліткувати про ймовірну вагітність блогерки. Втім, вона не стала мовчати та одразу відповіла на це питання.

Як повідомляє РБК-Україна, всі крапки над "і" Даша розставила в Stories на своїй сторінці в Instagram.

Квіткова вагітна чи ні

Як відомо, від першого шлюбу у 27-річної Даші є син Левчик. Його вона народила від Микити Добриніна, з яким перебувала у стосунках після фіналу 9-го сезону "Холостяка".

Квіткова вже познайомила сина зі своїм нареченим. Бражко і дитина блогерки навіть з'являлися на спільних фото. І, як зазначали фани, 23-річному футболісту "личить" роль батька.

Втім, поки що Даша і Вова не поспішають заводити спільних дітей. Після заручин з ним блогерка спростувала всі чутки про те, що футболіст міг освідчитися їй через вагітність.

Квіткова показала фото з обручкою і залишила напис, в якому чітка дала зрозуміти: поки що про дітей не йдеться.

Після заручин з Бражком: Квіткова вперше відповіла на чутки про вагітність (фото)Квіткова відповіла, чи вагітна вона від Бражка (скріншот)

Чому Квіткова і Добринін розлучилися

Нагадаємо, Даша вийшла за Микиту у 2020 році, а за рік на світ з'явився їхній син Лев. Але у січні 2023 року стало відомо, що Квіткова та Добринін розлучилися.

"Ми були разом 24/7. Ми просто в якийсь момент зрозуміли, що, по-перше, ми дуже наситилися один одним. По-друге, у нас різна швидкість: я лечу попереду планети, а він - більш плавний. На цьому фоні ми морально один одного задушили", - зізнавалася Даша.

Трохи згодом і сам Добринін назвав причину розлучення з Квітковою. За словами ведучого, вони рухалися в різних напрямках.

"Я перед собою, перед Богом абсолютно щирий. Це були серйозні стосунки, з дуже сильними почуттями. Але, на жаль, трапляється і так. Не збігаються цілі, не збігаються цінності в житті. І люди продовжують рухатися в різних напрямках", - казав Микита.

Попри розлучення пара зуміла зберегти гарні стосунки. Заради свого сина вони відмовилися від публічних скандалів.

Вас може зацікавити

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини шоу-бізнесу Даша Квіткова Зірки шоу-бізнесу
Новини
Зеленський назвав ключ до примусу Росії зупинити війну
Зеленський назвав ключ до примусу Росії зупинити війну
Аналітика
Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події Юна армія Путіна. Як Кремль змушує українських дітей служити Росії