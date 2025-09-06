Після заручин з Бражком: Квіткова вперше відповіла на чутки про вагітність (фото)

На тлі новини про заручини Даші Квіткової з Володимиром Бражком мережа почала пліткувати про ймовірну вагітність блогерки. Втім, вона не стала мовчати та одразу відповіла на це питання.

Як повідомляє РБК-Україна, всі крапки над "і" Даша розставила в Stories на своїй сторінці в Instagram .

Квіткова вагітна чи ні

Як відомо, від першого шлюбу у 27-річної Даші є син Левчик. Його вона народила від Микити Добриніна, з яким перебувала у стосунках після фіналу 9-го сезону "Холостяка".

Квіткова вже познайомила сина зі своїм нареченим. Бражко і дитина блогерки навіть з'являлися на спільних фото. І, як зазначали фани, 23-річному футболісту "личить" роль батька.

Втім, поки що Даша і Вова не поспішають заводити спільних дітей. Після заручин з ним блогерка спростувала всі чутки про те, що футболіст міг освідчитися їй через вагітність.

Квіткова показала фото з обручкою і залишила напис, в якому чітка дала зрозуміти: поки що про дітей не йдеться.

Квіткова відповіла, чи вагітна вона від Бражка (скріншот)

Чому Квіткова і Добринін розлучилися

Нагадаємо, Даша вийшла за Микиту у 2020 році, а за рік на світ з'явився їхній син Лев. Але у січні 2023 року стало відомо, що Квіткова та Добринін розлучилися.

"Ми були разом 24/7. Ми просто в якийсь момент зрозуміли, що, по-перше, ми дуже наситилися один одним. По-друге, у нас різна швидкість: я лечу попереду планети, а він - більш плавний. На цьому фоні ми морально один одного задушили", - зізнавалася Даша.

Трохи згодом і сам Добринін назвав причину розлучення з Квітковою. За словами ведучого, вони рухалися в різних напрямках.

"Я перед собою, перед Богом абсолютно щирий. Це були серйозні стосунки, з дуже сильними почуттями. Але, на жаль, трапляється і так. Не збігаються цілі, не збігаються цінності в житті. І люди продовжують рухатися в різних напрямках", - казав Микита.

Попри розлучення пара зуміла зберегти гарні стосунки. Заради свого сина вони відмовилися від публічних скандалів.