Квіткова виходить заміж: скільки коштує розкішна діамантова обручка від зірки "Динамо" (фото)

Субота 06 вересня 2025 21:19
Квіткова виходить заміж: скільки коштує розкішна діамантова обручка від зірки "Динамо" (фото) Бражко освідчився Квітковій (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Блогерка Даша Квіткова виходить за футболіста Вову Бражка. Вона сказала "так" своєму коханому та вже приміряла розкішну обручку.

Скільки коштує прикраса, з якою Бражко освідчився Квітковій, розповідає РБК-Україна.

Розкіш з діамантами

На руці Даші можна роздивитися каблучку з великими діамантом та маленькими "камінцями" навколо нього. Ймовірно, це прикраса від ювелірного дому Graff, одного з найпрестижніших у світі.

Обручка Квіткової (фото: instagram.com/kvittkova)

Вартість такої обручки становить 8 тисяч 400 доларів (майже 350 тисяч гривень). Модель Constellation Pear Shape Diamond Engagement Ring виконана з білого золота. Центральний діамант у формі груші вагою 1,27 карата оточений паве з дрібних діамантів, що створює ефект сяйва та додає розкоші. Загальна вага каменів у прикрасі - 2,33 карата.

Обручки Graff часто обирають зірки Голлівуду та світові селебріті.

Квіткова виходить заміж: скільки коштує розкішна діамантова обручка від зірки &quot;Динамо&quot; (фото)Скільки коштує обручка (скріншот)

Також це може бути прикраса від Cartier. Якщо це саме вона, то вартість обручки складає від 58 до 145 тисяч доларів. Форма діаманта, як у Даші, дуже популярна. Тому прикраси часто схожі.

Квіткова виходить заміж: скільки коштує розкішна діамантова обручка від зірки &quot;Динамо&quot; (фото)Скільки коштує обручка від Cartier (скріншот)

Як Квіткова і Бражко стали парою

Обранець Даші - молодий футболіст київського "Динамо" та гравець молодіжної збірної України. Спочатку вони ретельно приховували свої стосунки, але у травні цього року інсайдери РБК-Україна розсекретили роман Квіткової з Бражком.

Блогерка та футболіст намагалися уникати питань про стосунки, але пізніше припинили приховувати свої почуття та все частіше демонстрували спільні фото.

Динамо Новини шоу-бізнесу Даша Квіткова Зірки шоу-бізнесу
