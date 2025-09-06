После помолвки с Бражко: Квиткова впервые ответила на слухи о беременности (фото)

На фоне новости о помолвке Даши Квитковой с Владимиром Бражко сеть начала сплетничать о вероятной беременности блогерши. Впрочем, она не стала молчать и сразу ответила на этот вопрос.

Как сообщает РБК-Украина, все точки над "і" Даша расставила в Stories на своей странице в Instagram .

Квиткова беременна или нет

Как известно, от первого брака у 27-летней Даши есть сын Левчик. Его она родила от Никиты Добрынина, с которым была в отношениях после финала 9-го сезона "Холостяка".

Квиткова уже познакомила сына со своим женихом. Бражко и ребенок блогерши даже появлялись на совместных фото. И, как отмечали фаны, 23-летнему футболисту "идет" роль отца.

Впрочем, пока что Даша и Вова не спешат заводить общих детей. После помолвки с ним блогерша опровергла все слухи о том, что футболист мог сделать ей предложение из-за беременности.

Квиткова показала фото с обручальным кольцом и оставила надпись, в которой четкая дала понять: пока что о детях речь не идет.

Квиткова ответила, беременна ли она от Бражко (скриншот)

Почему Квиткова и Добрынин расстались

Напомним, Даша вышла за Никиту в 2020 году, а через год на свет появился их сын Лев. Но в январе 2023 года стало известно, что Квиткова и Добрынин развелись.

"Мы были вместе 24/7. Мы просто в какой-то момент поняли, что, во-первых, мы очень насытились друг другом. Во-вторых, у нас разная скорость: я лечу впереди планеты, а он - более плавный. На этом фоне мы морально друг друга задушили", - признавалась Даша.

Чуть позже и сам Добрынин назвал причину развода с Квитковой. По словам ведущего, они двигались в разных направлениях.

"Я перед собой, перед Богом абсолютно искренен. Это были серьезные отношения, с очень сильными чувствами. Но, к сожалению, случается и так. Не совпадают цели, не совпадают ценности в жизни. И люди продолжают двигаться в разных направлениях", - говорил Никита.

Несмотря на развод пара сумела сохранить хорошие отношения. Ради своего сына они отказались от публичных скандалов.