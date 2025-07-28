"Півонії" Трінчер прорвалися в топи: як артистка презентувала пісню та кліп серед сотень квітів

25 липня у столичному квітковому просторі Botanic Butique відбулася закрита презентація пісні та кліпу "Півонії" - нової роботи співачки Анни Трінчер, яка вже увірвалася до топів музичних чартів.

Як все пройшло - дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна .

Як пройшла презентація кліпу та пісні "Півонії"

Романтична прем’єра артистки зібрала друзів, зіркових гостей і чимало уваги, адже трек стрімко підкорює музичні чарти - вже у день релізу він опинився в топах Apple Music, Spotify та YouTube.

Образ співачки, музика, м’яке освітлення й аромат квітів - усе в локації створювало доволі камерну, але емоційно насичену атмосферу.

Сама Анна зізналася, що дуже хотіла, аби “Півонії” надихали жінок відчути себе сильними, бажаними, і просто "тією самою".

Як пройшла презентацію "Півоній" Анни Трінчер (фото надані пресслужбою артистки)

На івенті були присутні Павло Зібров, Володимир Ярославський, Мішель Андраде, POSITIFF, Наталка Денисенко, KHAYAT, Катерина Павлік, Олег Машуковський, Яна Дога, Арам Арзуманян та багато інших. Вів подію Ігор Шклярук.

Як пройшла презентацію "Півоній" Анни Трінчер (фото надані пресслужбою артистки)

Окрім головної прем’єри, Анна виконала ще кілька треків - серед них "Зірочка палай" і "Треш".

Режисер кліпу Герман Нєнов поділився історією зйомок: роботу над відео не зупинили навіть обстріли. У кадрах - символи, тілесність і багато відвертості.

“Півонії” вже отримують активний фідбек слухачів. За задумом, це мала бути просто спекотна композиція про фізичний потяг, але в процесі робота перетворилася на щось глибше - історію про жіночу чуттєвість, прийняття себе й силу емоцій.

Завершила вечір діджейка Ліана Маліновська, додавши танцювального драйву й ритму.