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Помер Оззі Осборн: 8 пісень, які знає увесь світ, і не просто так

Вівторок 22 липня 2025 22:04
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Помер Оззі Осборн: 8 пісень, які знає увесь світ, і не просто так Ці 8 треків Оззі має почути кожен (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

Новина про смерть Оззі Осборна, фронтмена Black Sabbath, шокувала багатьох фанів. Його знають як майстра темної сцени, людини, яка перетворила хаос на мистецтво. Його смерть - кінець цілої епохи, яка не вкладалася у правила, не боялася бути дивною, дикою, глибокою.

РБК-Україна зібрало для вас 8 треків Оззі, які має почути кожен, а у кожній із них частинка того, ким був Осборн.

"Mama, I’m Coming Home"

Мабуть, найособистіша і найзворушливіша балада у репертуарі Осборна. Це звернення до коханої жінки, до дому, до тепла. І водночас - прощання з усім, що колись боліло. Цю пісню співали на стадіонах, плакали під неї на концертах.


"Crazy Train"

Гімн усіх, хто йде проти системи. З перших секунд - культовий риф, який чули мільйони. Це перша сольна пісня Оззі після виходу з Black Sabbath, і вона миттєво стала хітом.


"No More Tears"

Потужна, гіпнотична композиція про біль, втрати і звільнення. Важка, як камінь, але така ж правдива. Один з найуспішніших синглів артиста, який поєднав брутальність і ліричність в одному треку.


"I Just Want You"

Про справжню потребу бути поруч із кимось, кого любиш. Без пафосу, без гри. Просто бажання, сильне, щире, людське. І все це на тлі вічної темряви, яку Оззі завжди так влучно перетворював на музику.


"Mr. Crowley"

Містичний, тривожний і блискуче зіграний трек, присвячений окультисту Алістеру Кроулі. В ній саме той Осборн, якого так люблять і бояться водночас.


"Road to Nowhere"

Пісня про шлях, який веде в нікуди, і як часто ми всі ним йдемо. Один із найфілософічніших творів у його дискографії. І саме тому - один з найсильніших.


"Perry Mason"

Несподіване повернення у 90-х. Осборн поєднав тяжкий рок з історією культового адвоката з телевізора, і це спрацювало. Трек отримав шалену ротацію на MTV і став хітом нового покоління.


"Dreamer"

Ніжний і сумний хіт про мрію врятувати світ. Осборн тут - не рок-бог, а звичайна людина, яка просто хоче миру. Ця пісня стала однією з останніх справжніх сповідей митця.

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