"Побачимось у суді": Ектор з "МастерШеф" вперше відповів на "злив" та гучні звинувачення (відео)

Суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво відреагував на скандал, який ошелешив мережу. Нещодавно відбувся "злив" його особистих відео, а тому кулінар відповів на всі чутки, які почали йому приписувати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис з Instagram Ектора.

Що сказав зірка "МастерШеф"

"Я вирішив, вже час з вами поговорити. Не знаю, з чого почати, почну з головного. Я зараз консультуюся з юристом, все серйозно, це не жарти. Людина, яка зводить наклеп, має відповідати за законом", - сказав Ектор.

Хіменес-Браво наголосив, що активно підтримує Україну та ЗСУ з початку повномасштабної війни. І вже тоді він відчув атаку "ботів". Йому навіть погрожували.

"Я думав, це буде найстрашнішим - ситуація з ботами. Але я не знав, що зараз, коли я вирішив разом з командиром Юрієм Федоренком, що Ектор Хіменес-Браво буде амбасадором полку "Ахілес", стане настільки багато хейту", - наголосив суддя "МастерШеф".

Йому писали, що знають, де він живе, знову ж погрожували. Ектор блокував хейтерів та "ботів", але на цьому все не закінчилося. За словами Хіменеса-Браво, зараз його намагаються ще й дискредитувати.

Він підтвердив, що відео, які зараз "блукають" мережею, реальні. Йдеться про записи, на яких Ектор фліртує на камеру. Він дійсно робив їх, але для коханої людини.

Раніше його вже шантажували через ці відео, але тоді Хіменес-Браво відмовився платити гроші злочинцям за те, аби їх не оприлюднили. І це було 4 роки тому, зауважив він.

Також кулінар висловився щодо листувань, які нині нібито "злили". Він запевнив, що пише повідомлення українською мовою, а не російською. І все, що йому зараз приписують, не є правдою.

"Як людина читає все це і думає, що у Ектора є час, аби сидіти та це писати? Це абсурд, це фейк... Людям, які зводять наклеп, я хочу сказати - побачимось у суді", - заявив він.

Що цьому передувало

Нагадаємо, днями у соцмережах почали з'являтися чутки про те, що Ектор нібито розсилає відео, які зараз називають "хтивками". А блогер Богдан Беспалов стверджував, що зірковий кулінар не лише відправляв особисті кадри.

"Мені стільки про Ектора пишуть і скидають фото/скріни... Не знаю, що з цим робити. Можливо, кілька людей погодиться на публічне розголошення і розкладемо усе по полицях", - писав він у своєму Telegram.

Також Беспалов оприлюднив скріншот повідомлення, в якому нібито йшлося про Хіменеса-Браво.

Беспалов про Ектора (скріншот)

"Фрагмент листування, наданий учасником діалогу. Імена та особисті дані приховані. Матеріал подається для ознайомлення, висновки робіть самі", - підписував скріншоти Богдан.

Беспалов показав листування (скріншот)