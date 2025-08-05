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"Мене катували і кинули помирати": Ектор Хіменес-Браво шокував, чому втік з Колумбії

Вівторок 05 серпня 2025 22:13
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"Мене катували і кинули помирати": Ектор Хіменес-Браво шокував, чому втік з Колумбії Ектор Хіменес-Браво (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)
Автор: Іванна Пашкевич

Український шеф-кухар і суддя "МастерШеф" Ектор Хіменес-Браво вперше розповів, як мало не загинув на батьківщині - у Колумбії.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю знаменитості Маші Єфросиніній.

Ектор шокував моторошною історією з юності

В емоційній розмові він пригадав, як у 22 роки його викрали, жорстоко побили та залишили помирати на узбіччі дороги в місті Медельїн.

"Моє життя складалось непросто. Я народився в країні посеред гірських долин. Я жив в Медельїні в розпал війни Пабло Ескобаро. Мене викрадали. Мене катували. На жаль, це не перша моя війна", - зізнався Ектор.

Попри трагічний досвід, він не став жаліти себе, а навпаки - продовжує активно підтримувати Україну.

"Чи використаю я це як привід сказати: "Я вже настраждався, тепер поживу для себе, не допомагатиму Україні?'". Ні, навпаки. Бо саме тому я розумію біль, який ми всі зараз переживаємо, бо я це вже проходив", - наголосив шеф-кухар.

&quot;Мене катували і кинули помирати&quot;: Ектор Хіменес-Браво шокував, чому втік з КолумбіїЕктор Хіменес-Браво (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

Хіменес-Браво розповів, що в юності відкрив кулінарну школу в Медельїні, що стало причиною переслідувань з боку партизанів, які на той час контролювали регіон і вимагали гроші у бізнесів.

"Мене викрали не через політичні погляди чи через підтримку когось із політиків. Ні, я просто був молодою людиною з ідеями, яка намагалася побудувати свою справу", - розповів шеф.

Його викрали прямо посеред вулиці по дорозі на роботу. Побили та нанесли сім ножових поранень у спину.

"Сім разів вдарили ножем у спину. Найглибший удар. Ось тут. Інші ось тут вище. Мене били дуже жорстоко. Наступне, що я пам’ятаю, я прокинувся в лікарні", - згадав Ектор.

За словами зірки, його життя врятував таксист, який випадково знайшов його на узбіччі дороги. Саме після цього інциденту він вирішив покинути Колумбію.

&quot;Мене катували і кинули помирати&quot;: Ектор Хіменес-Браво шокував, чому втік з КолумбіїЕктор Хіменес-Браво (фото: instagram.com/hectorjimenezbravo)

"Я ніколи про це не говорив публічно, але саме через це я покинув Колумбію", - зазначив ресторатор.

Ектор також пригадав, як на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну відчув себе біженцем вдруге в житті.

"Я знаю українців. Я знаю, як вони пишаються своєю роботою, своїми квартирами, своїм одягом, тим, що ходять у ресторани. Я знаю, яка це гідна нація. І через війну, через ворога ці горді люди потрапили в ситуацію, коли треба просити. Це дуже несправедливо. Дуже", - сказав він.

І саме цей досвід, як пояснив Ектор, мотивує його допомагати Україні, не зважаючи на особисті трагедії.

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