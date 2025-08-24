ua en ru
Де зараз і чим займаються переможці кулінарного шоу "МастерШеф"

Неділя 24 серпня 2025 16:45
Де зараз переможці усіх сезонів "МастерШеф" (колаж РБК-Україна)
Автор: Іванна Пашкевич

У суботу, 23 серпня, на екрани повернулося найвідоміше кулінарне шоу країни - "МастерШеф", вже у 16-му сезоні. За роки існування проєкту глядачі спостерігали не лише за кулінарними баталіями, а й за трансформацією учасників - з аматорів у справжніх зірок гастрономічної сцени.

Але що ж сталося з переможцями минулих сезонів після фіналу? Чи вдалося їм втримати кулінарну планку? Дізнайтеся у матеріалі на РБК-Україна.

Світлана Шептуха - 1 сезон

Після перемоги у першому сезоні "МастерШефу" Світлана Шептуха круто змінила своє життя.

Колишня бухгалтерка несподівано для себе стала новою зіркою української гастрономії.

Ще під час шоу вона вражала глядачів і суддів своєю кмітливістю, швидкістю в освоєнні нових технік і креативним підходом до страв.

Після проєкту Світлана вирушила до Парижа, де навчалася у престижній європейській кулінарній школі.

Де зараз і чим займаються переможці кулінарного шоу &quot;МастерШеф&quot;Світлана Шептуха (фото: instagram.com/sheptukha_chef)

Згодом, уже в Україні, вона отримала ще й диплом інженера-технолога ресторанного виробництва.

Зараз Шептуха проживає разом з родиною у Нідерландах, веде соцмережі, де ділиться як моментами з родиною, подорожами, так і кулінарними досягненнями.

Єлизавета Глінська - 2 сезон

Єлизавета Глінська завдячує проєкту "МастерШеф" не лише популярністю, а й чітким професійним вектором.

Саме участь у шоу надихнула її зосередитися на кондитерському мистецтві.

Попри численні пропозиції очолити кухню в престижних ресторанах, вона наполегливо відмовлялася - Єлизавета мала власну мрію: створити кондитерське виробництво під власним ім’ям.

Де зараз і чим займаються переможці кулінарного шоу &quot;МастерШеф&quot;Єлизавета Глінська (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

Задля цього вона вирушила до Франції, де пройшла навчання в легендарній академії Le Cordon Bleu.

Після повернення в Україну почала проводити майстер-класи, а згодом відкрила власну школу - GL.

У 2016 році Глінська здобула визнання й на світовому рівні - стала переможницею престижного чемпіонату Mondial Des Arts Sucres у Парижі.

Вона також видала кілька кулінарних книжок і неодноразово поверталась до улюбленого шоу вже у ролі судді: зокрема, у "МастерШеф. Професіонали" та дев’ятому сезоні класичного формату.

Минулого року Єлизавета пережила ще одну важливу подію - вона стала мамою двійні. У неї народилося двоє доньок.

Де зараз і чим займаються переможці кулінарного шоу &quot;МастерШеф&quot;Єлизавета Глінська (фото: instagram.com/lizaglinskaya)

Ольга Мартиновська - 3 сезон

Після перемоги у "МастерШеф" вона вирушила до Франції, де здобувала освіту в престижній кулінарній академії Le Cordon Bleu.

Ба більше, саме Мартиновська стала першою у своєму випуску - справжній тріумф для українки у серці гастрономічної столиці.

Вже у 2017 році Ольга не просто працювала в ресторані, а керувала ним: вона стала співвласницею та керуючою Les Foodies - закладу в самому центрі Парижа.

Згодом вона повернулась до України й заснувала Першу українську кулінарну академію, де регулярно проводить майстер-класи та ділиться знаннями через авторські кулінарні книги.

Де зараз і чим займаються переможці кулінарного шоу &quot;МастерШеф&quot;Ольга Мартиновська (фото: instagram.com/olga_martynovska)

З 2020 року Мартиновська стала одним із найвпізнаваніших облич проєкту "МастерШеф" - як суддя кулінарного шоу на СТБ.

Щодо особистого життя: у 2015 році вона вийшла заміж за Івана Кобця, а вже наступного року стала мамою донечки Віри.

Але шлюб тривав недовго - у 2020 році Ольга сама ініціювала розлучення. За її словами, вона не почувалася щасливою та коханою у стосунках.

Наразі зірка має стосунки з Русланом Шибаєвим, ресторатором, чиї заклади користуються популярністю серед політичного та бізнес-бомонду Києва.

Євген Злобін - 4 сезон

Євген Злобін після перемоги в 4 сезоні "МастерШеф" отримав унікальний шанс - навчання у знаменитій кулінарній академії Le Cordon Bleu у Парижі.

Повернувшись до України, він активно займався розвитком кулінарної культури: проводив майстер-класи та працював над відкриттям закладу "Смак вулиць" у Краматорську.

Щоправда, останніми роками Євген зник із публічного простору - у соцмережах він не з’являється, а чим займається нині - достеменно невідомо.

Де зараз і чим займаються переможці кулінарного шоу &quot;МастерШеф&quot;Євген Злобін (фото: instagram.com/evgenij.zlobin)

Євген Клопотенко - 5 сезон

Після перемоги у "МастерШефі" для Євгена Клопотенка почався новий етап - не просто кар’єрний, а світоглядний.

Хоча на початку він і не прагнув стати амбасадором гастрономічних змін, кулінарна освіта в легендарній школі Le Cordon Bleu змінила його бачення.

Саме там Клопотенко переосмислив і своє місце в професії, і роль кухні в національній ідентичності.

Згодом були гастротури, майстер-класи, сотні зустрічей по всій Україні - і усвідомлення, що країні бракує не лише смачної їжі, а й розуміння, що саме є українською кулінарією.

Де зараз і чим займаються переможці кулінарного шоу &quot;МастерШеф&quot;Євген Клопотенко (фото: instagram.com/klopotenko​​​​​​​)

Його рецепти - зокрема борщ, який у 2022 році визнали культурною спадщиною ЮНЕСКО, - це поєднання автентики з сучасними інтерпретаціями.

Сьогодні Клопотенко - це не просто бренд. Він є співвласником концептуального ресторану у Києві та бістро у Львові, де переосмислює українську кухню через сміливі страви та подачу.

Його ціль - зробити українську гастрономію актуальною, сміливою та впізнаваною у світі.

Асмік Гаспарян - 6 сезон

До шоу Асмік вже мала невеликий магазин спецій, де створювала власні мікси.

Після перемоги вона закінчила Le Cordon Bleu з відзнакою, проводила майстер-класи та стала головною кухаркою ресторану "Мясторія".

Сьогодні Асмік керує кондитерською студією, де втілює найвишуканіші гастроідеї.

Де зараз і чим займаються переможці кулінарного шоу &quot;МастерШеф&quot;Асмік Гаспарян (фото: instagram.com/asmikgasparian​​​​​​​)

Вадим Бжезинський (Пава) - 7 сезон

Після перемоги в шоу Вадим, якого всі памʼятають за псевдонімом Пава, поїхав навчатися в Le Cordon Bleu.

У тандемі з другом створив проєкт "Street chef". Він веде активне життя в соцмережах: ділиться авторськими рецептами та веселими відео з життя кухаря.

Де зараз і чим займаються переможці кулінарного шоу &quot;МастерШеф&quot;Вадим Бжезинський (фото: instagram.com/pava_vb)

Іван Міланович - 8 сезон

Після шоу Іван став шефом кількох столичних ресторанів і готував для знаменитостей.

Його переможний кубок отримав випадковий перехожий - як нагадування не жити минулим.

Нині Іван присвятив себе духовному розвитку, проводить курси з медитації та самопізнання.

Де зараз і чим займаються переможці кулінарного шоу &quot;МастерШеф&quot;Іван Міланович (фото: facebook.com/ImCook.online)

Сергій Денисов - 9 сезон

Сергій запамʼятався харизмою і сміливими рішеннями в ефірах. Він став шефом ресторану "KADORR" в Одесі. Наразі Денисов розвиває свій заклад "Molfar Restaurant" та ділиться новинами з ресторанного життя в соцмережах.

Де зараз і чим займаються переможці кулінарного шоу &quot;МастерШеф&quot;Сергій Денисов (фото: instagram.com/serhii.denisov​​​​​​​)

Яна Балог - 10 сезон

До шоу Яна працювала у Samna - київському ресторані сучасної східної кухні. Після проєкту залишилася в команді закладу, паралельно проводила кулінарні майстер-класи.

Тепер вона обіймає посаду су-шефа у французькому ресторані Marie B.

Де зараз і чим займаються переможці кулінарного шоу &quot;МастерШеф&quot;Яна Балог (фото: instagram.com/yana_baloh​​​​​​​)

Богдан Шинкарьов - 11 сезон

Богдан також пройшов навчання в престижній школі Le Cordon Bleu. Він активно подорожує, веде YouTube-канал, де розповідає про рецепти, дегустації, новини зі світу кулінарії та розпаковування продуктів.

Де зараз і чим займаються переможці кулінарного шоу &quot;МастерШеф&quot;Богдан Шинкарьов (фото: instagram.com/bohdan_shynkarov​​​​​​​)

Валерія Матрохіна - 12 сезон

Після перемоги Валерія розвиває особистий блог у соцмережах. Її контент - це поєднання естетики, гастрономії та практичних порад.

Дівчина також проводить майстер-класи з відомими шефами та експериментує з подачею.

Де зараз і чим займаються переможці кулінарного шоу &quot;МастерШеф&quot;Валерія Матрохіна (фото: instagram.com/valeria.matrokhina​​​​​​​)

Аліна Бурик - 13 сезон

На своїй Instagram-сторінці Аліна ділиться любов’ю до кулінарії, веде кулінарну студію, організовує навчання та навчає готувати зі смаком і душею. Її підхід - поєднання технік і креативності.

Де зараз і чим займаються переможці кулінарного шоу &quot;МастерШеф&quot;Аліна Бурик (фото: instagram.com/angelinaburik​​​​​​​)

Наталія Нікішина - 14 сезон

Перед участю у проєкті Наталія працювала флористкою у Києві. Після перемоги Наталія занурилася у створення кулінарного блогу.

Вона активно працює з брендами, знімає відеорецепти та продовжує популяризувати гастрономію.

Де зараз і чим займаються переможці кулінарного шоу &quot;МастерШеф&quot;Наталія Нікішина (фото: instagram.com/nikiishiina​​​​​​​)

Ненсі Топко - 15 сезон

Одразу після фіналу 15-го сезону "МастерШеф", у якому перемогу здобула Ненсі Топко, в соцмережах здійнялась хвиля обговорень.

Глядачі почали поширювати чутки про "несправедливість" результатів і навіть запідозрили, що шоу було нібито "підлаштоване".

Ненсі відреагувала на це стримано.

"Я не знаю, чому люди почали це вигадувати. Не розумію хейту й щиро дивуюся, коли чую подібні чутки", - сказала вона.

Де зараз і чим займаються переможці кулінарного шоу &quot;МастерШеф&quot;Ненсі Топко з суддями "МастерШеф" (фото: instagram.com/lilgnancy​​​​​​​)

Ненсі працює моделлю з 15 років, більшість часу - за кордоном. Проте саме кулінарія, за її словами, стала тією опорою, яка допомогла їй упоратися з важкою боротьбою з анорексією.

Після перемоги в шоу вона розпочала стажування в одному з найкращих ресторанів азійської кухні - NĂM, під керівництвом шефа і зіркового судді "МастерШеф" Ектора Хіменеса-Браво.

Зараз Ненсі активно веде Instagram, де ділиться власними рецептами, історіями з життя та атмосферними світлинами зі своєї кухні.

