Пола Вокера "воскресять" у фінальному "Форсажі"? Він Дізель розкрив неймовірні деталі (відео)

Фінальна частина легендарної франшизи "Форсаж" стане великим сюрпризом для фанів, адже в ній можуть "воскресити" актора Пола Вокера. За словами Віна Дізеля, це було однієї з його вимог, які він озвучив студії Universal.
Як повідомляє РБК-Україна, про це актор розповів на фестивалі Fuel Fest 2025, відео з якого вже з'явилося на сторінці HotCars в Instagram.
Так, Дізель розкрив чимало важливих деталей щодо фінального фільму. За його словами, остання частина вийде у 2027 році.
Також Він зізнався, що під час розмови з представниками кіностудії наполягав на трьох речах:
Останній "інсайд" особливо здивував фанів. Ймовірно, актора "воскресять" так, як це робили у сьомій частині "Форсажу". Тоді у фінальних сценах, де мав бути Вокер, знялися його брати, а за допомогою комп'ютерної графіки було відтворено його обличчя.
Нині ж з усім цим чудово впорається штучний інтелект, який легко "додасть" актора в кадр. Втім, це питання часто провокує суперечки, адже існують сумніви щодо етичності подібних "лайфхаків".
На тлі заяв Дізеля вже з'явилися версії, що персонажа Вокера "додадуть" лише у фінальні сцени, аби уникнути хейту та засудження.
Актор народився у 1973 році, він став відомим ще з дитинства, коли почав зніматися в рекламі та телешоу. Але справжньою зіркою Вокер став після зйомок в "Форсажі".
Пол грав у франшизі агента ФБР. Але у листопаді 2013 року актор загинув у ДТП. Вокер був на пасажирському кріслі Porsche Carrera GT, а за кермом був його друг Роджер Родас, який також загинув. У Вокера залишилася донька, яка заснувала фонд на його честь.
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