Пола Вокера "воскресять" у фінальному "Форсажі"? Він Дізель розкрив неймовірні деталі (відео)

Що відомо про нову частину "Форсажу"

Так, Дізель розкрив чимало важливих деталей щодо фінального фільму. За його словами, остання частина вийде у 2027 році.

Також Він зізнався, що під час розмови з представниками кіностудії наполягав на трьох речах:

сюжет має розгортатися саме у Лос-Анджелесі, де і починався

франшиза має повернутися до автомобільної культури, яку було показано у перших частинах

в фільм має "повернутися" Браян О'Коннор (якого грав Вокер).

Останній "інсайд" особливо здивував фанів. Ймовірно, актора "воскресять" так, як це робили у сьомій частині "Форсажу". Тоді у фінальних сценах, де мав бути Вокер, знялися його брати, а за допомогою комп'ютерної графіки було відтворено його обличчя.

Вокер та Дізель в "Форсажі" (скріншот)

Нині ж з усім цим чудово впорається штучний інтелект, який легко "додасть" актора в кадр. Втім, це питання часто провокує суперечки, адже існують сумніви щодо етичності подібних "лайфхаків".

На тлі заяв Дізеля вже з'явилися версії, що персонажа Вокера "додадуть" лише у фінальні сцени, аби уникнути хейту та засудження.

Що відомо про Пола Вокера

Актор народився у 1973 році, він став відомим ще з дитинства, коли почав зніматися в рекламі та телешоу. Але справжньою зіркою Вокер став після зйомок в "Форсажі".

Пол грав у франшизі агента ФБР. Але у листопаді 2013 року актор загинув у ДТП. Вокер був на пасажирському кріслі Porsche Carrera GT, а за кермом був його друг Роджер Родас, який також загинув. У Вокера залишилася донька, яка заснувала фонд на його честь.