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Пола Уокера "воскресят" в финальном "Форсаже"? Вин Дизель раскрыл невероятные детали (видео)

Пол Уокер и Вин Дизель в "Форсаже" (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Финальная часть легендарной франшизы "Форсаж" станет большим сюрпризом для фанов, ведь в ней могут "воскресить" актера Пола Уокера. По словам Вина Дизеля, это было одной из его требований, которые он озвучил студии Universal.

Как сообщает РБК-Украина, об этом актер рассказал на фестивале Fuel Fest 2025, видео с которого уже появилось на странице HotCars в Instagram.

Что известно о новой части "Форсажа"

Так, Дизель раскрыл немало важных деталей относительно финального фильма. По его словам, последняя часть выйдет в 2027 году.

Также он признался, что во время разговора с представителями киностудии настаивал на трех вещах:

  • сюжет должен разворачиваться именно в Лос-Анджелесе, где и начинался
  • франшиза должна вернуться к автомобильной культуре, которая была показана в первых частях
  • в фильм должен "вернуться" Брайан О'Коннор (которого играл Уокер).

 

Последний "инсайд" особенно удивил фанов. Вероятно, актера "воскресят" так, как это делали в седьмой части "Форсажа". Тогда в финальных сценах, где должен был быть Уокер, снялись его братья, а с помощью компьютерной графики было воссоздано его лицо.

Уокер и Дизель в "Форсаже" (скриншот)

Сейчас же со всем этим прекрасно справится искусственный интеллект, который легко "добавит" актера в кадр. Впрочем, этот вопрос часто провоцирует споры, ведь существуют сомнения относительно этичности подобных "лайфхаков".

На фоне заявлений Дизеля уже появились версии, что персонажа Уокера "добавят" только в финальные сцены, чтобы избежать хейта и осуждения.

Что известно о Поле Уокере

Актер родился в 1973 году, он стал известным еще с детства, когда начал сниматься в рекламе и телешоу. Но настоящей звездой Уокер стал после съемок в "Форсаже".

Пол играл во франшизе агента ФБР. Но в ноябре 2013 года актер погиб в ДТП. Уокер был на пассажирском кресле Porsche Carrera GT, а за рулем был его друг Роджер Родас, который также погиб. У Уокера осталась дочь, которая основала фонд в его честь.

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