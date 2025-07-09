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Помер Ігор Поклад. 7 найвідоміших хітів легендарного композитора

Середа 09 липня 2025 11:40
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Помер Ігор Поклад. 7 найвідоміших хітів легендарного композитора Ігор Поклад (скріншот)
Автор: Іванна Пашкевич

У віці 83 років помер Ігор Поклад - видатний український композитор, народний артист України, Герой України, чиї твори стали невід’ємною частиною національної культури. Його музика супроводжувала кілька поколінь, надихала і об’єднувала мільйони людей.

Сьогодні РБК-Україна згадує найвідоміші пісні цього генія, які залишаться у пам’яті назавжди.

Ой, летіли дикі гуси

Пісня "Ой, летіли дикі гуси" виникла у творчому дуеті Поклад - Рибчинський, але кілька місяців пролежала без виконання, поки не знайшли виконавця, який підходив би до неї найкраще.

Річ у тім, що хоча пісня була написана у стилі естрадної композиції, вона вимагала саме народного вокалу.

Першою виконавицею стала Лідія Відаш (1948–2012), однак найбільшу популярність пісня здобула у виконанні Ніни Матвієнко (1947-2023). Також існує сучасна переробка, яку виконує Руслана.

Зелен клен

Пісня "Зелен клен" стала першою справжньою популярністю Ігоря Поклада. Саме з неї почався його шлях до визнання, а згодом він створив багато інших не менш знакових композицій.

Чарівна скрипка

"Чарівна скрипка" розповідає історію кохання до скрипаля, який грає не для тієї, що його любить, а для іншої дівчини.

Пісня вперше прозвучала у виконанні ВІА "Мрія", але найвідоміша її версія - у виконанні Ніни Матвієнко, яка зробила її справжньою класикою.

Пісня про матір

Ця зворушлива лірична композиція присвячена материнській любові, її жертовності та мудрості.

У ній порушуються вічні теми життя і смерті, а також зберігається пам’ять про матір як берегиню роду, надихаючи слухачів задуматися про найважливіші цінності.

Тече вода

Першою виконавицею цієї пісні стала Софія Ротару. Вона прозвучала у музичному телефільмі "Монолог про кохання" (1986) режисерки Лариси Маслюк.

Пізніше пісню виконували Назарій Яремчук, а також його діти - Дмитро, Назарій і Марія Яремчуки.

Кохана

"Кохана" - хіт, який приніс Ігорю Покладу міжнародне визнання і відкрив світові українську пісню.

У 60-х роках минулого століття ця композиція підкорила слухачів далеко за межами України.

Першим виконавцем був Костянтин Огнєвий, а пізніше з’явився жіночий варіант, який вперше заспівала Ліна Прохорова.

Мамо, вечір догоря

"Мамо, вечір догоря" - пісня, яка стала рідною та дорогою для кожного українця. Вперше її на вірші Бориса Олійника і музику Ігоря Поклада виконала Ніна Матвієнко.

Глибина Ніниного голосу знайшла своє продовження у свіжому пісенному дарі її доньки Тоні Матвієнко.

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