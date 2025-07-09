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Умер Игорь Поклад. 7 самых известных хитов легендарного композитора

Среда 09 июля 2025 11:40
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Умер Игорь Поклад. 7 самых известных хитов легендарного композитора Игорь Поклад (скриншот)
Автор: Иванна Пашкевич

В возрасте 83 лет умер Игорь Поклад - выдающийся украинский композитор, народный артист Украины, Герой Украины, чьи произведения стали неотъемлемой частью национальной культуры. Его музыка сопровождала несколько поколений, вдохновляла и объединяла миллионы людей.

Сегодня РБК-Украина вспоминает самые известные песни этого гения, которые останутся в памяти навсегда.

Ой, летіли дикі гуси

Песня Ой, летіли дикі гуси возникла в творческом дуэте Поклад - Рыбчинский, но несколько месяцев пролежала без исполнения, пока не нашли исполнителя, который подходил бы к ней лучше всего.

Дело в том, что хотя песня была написана в стиле эстрадной композиции, она требовала именно народного вокала.

Первой исполнительницей стала Лидия Видаш (1948-2012), однако наибольшую популярность песня получила в исполнении Нины Матвиенко (1947-2023). Также существует современная переработка, которую исполняет Руслана.

Зелен клен

Песня "Зелен клен" стала первой настоящей популярностью Игоря Поклада. Именно с нее начался его путь к признанию, а впоследствии он создал много других не менее знаковых композиций.

Чарівна скрипка

"Чарівна скрипка" рассказывает историю любви к скрипачу, который играет не для той, что его любит, а для другой девушки.

Песня впервые прозвучала в исполнении ВИА "Мрия", но самая известная ее версия - в исполнении Нины Матвиенко, которая сделала ее настоящей классикой.

Пісня про матір

Эта трогательная лирическая композиция посвящена материнской любви, ее жертвенности и мудрости.

В ней затрагиваются вечные темы жизни и смерти, а также сохраняется память о матери как хранительнице рода, вдохновляя слушателей задуматься о важнейших ценностях.

Тече вода

Первой исполнительницей этой песни стала София Ротару. Она прозвучала в музыкальном телефильме "Монолог о любви" (1986) режиссера Ларисы Маслюк.

Позже песню исполняли Назарий Яремчук, а также его дети - Дмитрий, Назарий и Мария Яремчуки.

Кохана

"Кохана" - хит, который принес Игорю Покладу международное признание и открыл миру украинскую песню.

В 60-х годах прошлого века эта композиция покорила слушателей далеко за пределами Украины.

Первым исполнителем был Константин Огневой, а позже появился женский вариант, который впервые спела Лина Прохорова.

Мамо, вечір догоря

"Мамо, вечір догоря" - песня, которая стала родной и дорогой для каждого украинца. Впервые ее на стихи Бориса Олейника и музыку Игоря Поклада исполнила Нина Матвиенко.

Глубина Нининого голоса нашла свое продолжение в свежем песенном даре ее дочери Тони Матвиенко.

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