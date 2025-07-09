Помер Ігор Поклад. 7 найвідоміших хітів легендарного композитора

У віці 83 років помер Ігор Поклад - видатний український композитор, народний артист України, Герой України, чиї твори стали невід’ємною частиною національної культури. Його музика супроводжувала кілька поколінь, надихала і об’єднувала мільйони людей.
Сьогодні РБК-Україна згадує найвідоміші пісні цього генія, які залишаться у пам’яті назавжди.
Ой, летіли дикі гуси
Пісня "Ой, летіли дикі гуси" виникла у творчому дуеті Поклад - Рибчинський, але кілька місяців пролежала без виконання, поки не знайшли виконавця, який підходив би до неї найкраще.
Річ у тім, що хоча пісня була написана у стилі естрадної композиції, вона вимагала саме народного вокалу.
Першою виконавицею стала Лідія Відаш (1948–2012), однак найбільшу популярність пісня здобула у виконанні Ніни Матвієнко (1947-2023). Також існує сучасна переробка, яку виконує Руслана.
Зелен клен
Пісня "Зелен клен" стала першою справжньою популярністю Ігоря Поклада. Саме з неї почався його шлях до визнання, а згодом він створив багато інших не менш знакових композицій.
Чарівна скрипка
"Чарівна скрипка" розповідає історію кохання до скрипаля, який грає не для тієї, що його любить, а для іншої дівчини.
Пісня вперше прозвучала у виконанні ВІА "Мрія", але найвідоміша її версія - у виконанні Ніни Матвієнко, яка зробила її справжньою класикою.
Пісня про матір
Ця зворушлива лірична композиція присвячена материнській любові, її жертовності та мудрості.
У ній порушуються вічні теми життя і смерті, а також зберігається пам’ять про матір як берегиню роду, надихаючи слухачів задуматися про найважливіші цінності.
Тече вода
Першою виконавицею цієї пісні стала Софія Ротару. Вона прозвучала у музичному телефільмі "Монолог про кохання" (1986) режисерки Лариси Маслюк.
Пізніше пісню виконували Назарій Яремчук, а також його діти - Дмитро, Назарій і Марія Яремчуки.
Кохана
"Кохана" - хіт, який приніс Ігорю Покладу міжнародне визнання і відкрив світові українську пісню.
У 60-х роках минулого століття ця композиція підкорила слухачів далеко за межами України.
Першим виконавцем був Костянтин Огнєвий, а пізніше з’явився жіночий варіант, який вперше заспівала Ліна Прохорова.
Мамо, вечір догоря
"Мамо, вечір догоря" - пісня, яка стала рідною та дорогою для кожного українця. Вперше її на вірші Бориса Олійника і музику Ігоря Поклада виконала Ніна Матвієнко.
Глибина Ніниного голосу знайшла своє продовження у свіжому пісенному дарі її доньки Тоні Матвієнко.
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