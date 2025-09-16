Помер легенда Голлівуду Роберт Редфорд

Помер Роберт Редфорд

Його публіцистка Сінді Бергер повідомила, що Роберт пішов із життя у своєму домі "в горах Юти - місці, яке він щиро любив, у колі найдорожчих людей".

"Нам його дуже не вистачатиме. Родина просить зберігати приватність", - заявила його публіцистка Сінді Бергер.

Редфорд увійшов в історію як один із найвідоміших акторів кінця 1960-х - 1970-х років.

Здобув світову славу завдяки ролям у класичних фільмах "Бутч Кессіді та Санденс Кід" і "Вся президентська рать".

Кадр з фільму "Вся президентська рать"

Його миттєво впізнавали за характерним образом із розкуйовдженим вітром волоссям та природною харизмою.

Водночас він проявив себе як талановитий режисер, активний громадський діяч та підприємець, який залишив значний слід у культурі.

У 1980 році він здобув премію "Оскар" за найкращу режисуру, поставивши драму "Звичайні люди". Це була перша з дев’яти його режисерських робіт.

Найбільшою творчою спадщиною Редфорда залишиться Інститут "Санденс", який він заснував у 1981 році.

Некомерційна організація дала старт щорічному кінофестивалю "Санденс" у Парк-Сіті, штат Юта.

Саме цей фестиваль став майданчиком для сміливих, нестандартних проєктів і відкрив світові нове покоління кінематографістів.

Кадр з фільму "Останній замок"

"Я бачив історії, які не мали можливості бути розказаними, і подумав: "Можливо, я можу спрямувати свою енергію на те, щоб дати цим людям шанс", - розповідав Редфорд в інтерв’ю 2018 року.

За понад шістдесят років у кіно він був нагороджений двома "Оскарами", включаючи почесну нагороду у 2002 році, а також трьома "Золотими глобусами".

У 1994 році став лауреатом премії Сесіла Б. ДеМілля за життєві досягнення.

У 2016 році президент США Барак Обама нагородив актора Президентською медаллю Свободи, підкресливши, що американці "цінують Боба не лише за його видатну акторську майстерність, а й за вміння рухатися далі".

Навіть у зрілому віці Роберт не полишав професії: у 2017 році він знявся у фільмі Netflix "Наші душі вночі" разом із Джейн Фондою, а у 2018-му - у стрічці "Старий і рушниця", яку називав своєю фінальною роллю.

Кадр з фільму "Наші душі вночі"