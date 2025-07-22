Умер Оззи Осборн: 8 песен, которые знает весь мир, и не просто так

Новость о смерти Оззи Осборна , фронтмена Black Sabbath, шокировала многих фанов. Его знают как мастера темной сцены, человека, который превратил хаос в искусство. Его смерть - конец целой эпохи, которая не укладывалась в правила, не боялась быть странной, дикой, глубокой.

РБК-Украина собрало для вас 8 треков Оззи, которые должен услышать каждый, а в каждой из них частичка того, кем был Осборн.

"Mama, I'm Coming Home"

Пожалуй, самая личная и трогательная баллада в репертуаре Осборна. Это обращение к любимой женщине, к дому, к теплу. И одновременно - прощание со всем, что когда-то болело. Эту песню пели на стадионах, плакали под нее на концертах.



"Crazy Train"

Гимн всех, кто идет против системы. С первых секунд - культовый риф, который слышали миллионы. Это первая сольная песня Оззи после выхода из Black Sabbath, и она мгновенно стала хитом.



"No More Tears"

Мощная, гипнотическая композиция о боли, потере и освобождении. Тяжелая, как камень, но такая же правдивая. Один из самых успешных синглов артиста, который соединил брутальность и лиричность в одном треке.



"I Just Want You"

О настоящей потребности быть рядом с кем-то, кого любишь. Без пафоса, без игры. Просто желание, сильное, искреннее, человеческое. И все это на фоне вечной темноты, которую Оззи всегда так метко превращал в музыку.



"Mr. Crowley"

Мистический, тревожный и блестяще сыгранный трек, посвященный оккультисту Алистеру Кроули. В ней именно тот Осборн, которого так любят и боятся одновременно.



"Road to Nowhere"

Песня о пути, который ведет в никуда, и как часто мы все им идем. Одно из самых философских произведений в его дискографии. И именно поэтому - одно из самых сильных.



"Perry Mason"

Неожиданное возвращение в 90-х. Осборн соединил тяжелый рок с историей культового адвоката из телевизора, и это сработало. Трек получил бешеную ротацию на MTV и стал хитом нового поколения.



"Dreamer"

Нежный и грустный хит о мечте спасти мир. Осборн здесь - не рок-бог, а обычный человек, который просто хочет мира. Эта песня стала одной из последних настоящих исповедей художника.