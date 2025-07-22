Помер Оззі Осборн: 8 пісень, які знає увесь світ, і не просто так

"Mama, I’m Coming Home"

Мабуть, найособистіша і найзворушливіша балада у репертуарі Осборна. Це звернення до коханої жінки, до дому, до тепла. І водночас - прощання з усім, що колись боліло. Цю пісню співали на стадіонах, плакали під неї на концертах.



"Crazy Train"

Гімн усіх, хто йде проти системи. З перших секунд - культовий риф, який чули мільйони. Це перша сольна пісня Оззі після виходу з Black Sabbath, і вона миттєво стала хітом.



"No More Tears"

Потужна, гіпнотична композиція про біль, втрати і звільнення. Важка, як камінь, але така ж правдива. Один з найуспішніших синглів артиста, який поєднав брутальність і ліричність в одному треку.



"I Just Want You"

Про справжню потребу бути поруч із кимось, кого любиш. Без пафосу, без гри. Просто бажання, сильне, щире, людське. І все це на тлі вічної темряви, яку Оззі завжди так влучно перетворював на музику.



"Mr. Crowley"

Містичний, тривожний і блискуче зіграний трек, присвячений окультисту Алістеру Кроулі. В ній саме той Осборн, якого так люблять і бояться водночас.



"Road to Nowhere"

Пісня про шлях, який веде в нікуди, і як часто ми всі ним йдемо. Один із найфілософічніших творів у його дискографії. І саме тому - один з найсильніших.



"Perry Mason"

Несподіване повернення у 90-х. Осборн поєднав тяжкий рок з історією культового адвоката з телевізора, і це спрацювало. Трек отримав шалену ротацію на MTV і став хітом нового покоління.



"Dreamer"

Ніжний і сумний хіт про мрію врятувати світ. Осборн тут - не рок-бог, а звичайна людина, яка просто хоче миру. Ця пісня стала однією з останніх справжніх сповідей митця.