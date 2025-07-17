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Помер відомий режисер Юрій Кара: родом з України, але прославляв Путіна

Четвер 17 липня 2025 13:23
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Помер відомий режисер Юрій Кара: родом з України, але прославляв Путіна Юрій Кара (фото: Getty Images)
Автор: Поліна Іваненко

У тимчасово окупованій Ялті помер режисер Юрій Кара. Йому було 70 років.

Від чого помер Кара та що він казав про війну, розповідає РБК-Україна.

Причина смерті Кари та його біографія

Так, про смерть режисера першою сказала російська кіножурналістка Наталія Боброва. ЗМІ країни-агресорки вже повідомили, що у Кари був інфаркт.

Навесні у нього був перший серцевий напад, після якого він скаржився на поганий стан. І другий Кара вже не пережив.

Режисер жив у Криму. А народився він в Донецькій області. Кара закінчив фізико-математичну школу в Донецьку, після чого поїхав вчитися в московський інститут сталі та сплавів. А після цього здобув освіту у ВДІКу, його дипломною роботою став фільм-драма "Завтра була війна".

Після цього режисер залишився працювати в РФ. Під його режисурою вийшли такі російські фільми: "Майстер і Маргарита", "Крадії в законі", "Корольов". А ще він працював над створенням декількох випусків "Єралашу".

Що Кара говорив про війну

Ще у 2014 році режисер підтримав російську агресію. Він підписував лист "на підтримку" Путіна. Так само Кара зробив і у лютому 2022 року, коли РФ почала повномасштабну війну.

Він мріяв, що після закінчення війни поїде в Донецьк, де був востаннє ще у 2014 році. А всіх артистів, які засудили російську агресію та виїхали за кордон, Кара публічно критикував.

"Тому часто їх навіть не шкода. Вони і так жирували, а тепер їм ще й на всіх плювати. Звісно, якщо їм захочеться повернутися, нехай повертаються, але я б не приділяв їм таку увагу, як раніше", - казав він про російських артистів, які виїхали на тлі повномасштабної війни.

У травні 2022 року фанат Путіна отримав заборону на в'їзд до Латвії. А Мінкульт України вніс його до "чорного списку" як особу, дії якої створюють загрозу нацбезпеці.

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Під час створення матеріалу було використано джерела: новини з росЗМІ про смерть Кари, Вікіпедія.

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