Помер зірка фільмів "Супермен" і "Колекціонер"

Помер Теренс Стемп

У заяві йдеться, що Стемп пішов з життя у неділю вранці.

"Він залишив після себе надзвичайний доробок, як актор і письменник, який продовжуватиме зворушувати та надихати людей протягом багатьох років", - зазначили рідні.

Що саме стало причиною смерті зірки - поки не повідомляється.

Кадр з фільму "Пісня для Маріон"

Коротка біографія Теренса Стемпа

Теренс Стемп народився 22 липня 1938 року в Лондоні, в родині кочегара буксира.

Дитинство хлопця припало на роки Другої світової війни - він пережив Бліц. Після школи працював у рекламі, а згодом отримав стипендію для навчання в театральній школі.

Його акторський дебют у фільмі "Біллі Бадд" приніс йому світове визнання - у 1962 році він отримав "Золотий глобус" як найперспективніший новачок, а також номінації на премії "Оскар" і BAFTA.

Серед знакових ролей актора - стрічки "Теорема", "Сезон у пеклі", "Колекціонер" (за який він отримав нагороду на Каннському кінофестивалі у 1965-му), "Молоді стрільці", "Лаймі", "Валькірія" з Томом Крузом.

Кадр з фільму "Колекціонер"

Проте справжній злет популярності принесли йому фільми "Супермен" (1978) та "Супермен II" (1980), де він зіграв лиходія генерала Зода. У головній ролі тоді знявся Крістофер Рів.

Кадр з фільму "Супермен"

У 1994 році Стемп отримав другу премію BAFTA - за роль у культовому фільмі "Пригоди Прісцилли, королеви пустелі", де також грали Хʼюго Вівінг і Гай Пірс.

Кадр з фільму "Пригоди Прісцилли, королеви пустелі"

Останніми роками актор продовжував активно зніматися.

Зокрема, у 2021-му він зʼявився у психологічному хорорі "Остання ніч у Сохо" режисера Едгара Райта разом з Анею Тейлор-Джой, Меттом Смітом і Діаною Рігг.

Стемп також зʼявлявся на телебаченні, театральній сцені та озвучував відеоігри - зокрема Halo 3 і The Elder Scrolls IV: Oblivion.

Актор відомий не лише своїми кінороботами, а й романами - особливо гучним був його зв’язок із Джулі Крісті.

Разом вони знялися у стрічці "Далеко від божевільного натовпу" у 1967 році, і на той час вважалися однією з найгламурніших пар Великобританії.