Померла блогерка Ната Лайм: що сталося та як вона провела останні роки

Колись її відео збирали мільйони переглядів, але кілька років тому Ната Лайм зникла з публічного простору. Тепер стало відомо про її смерть у 31 рік.

РБК-Україна розповідає, що відомо про життя та смерть блогерки.

Ната Лайм померла: що відомо

В мережі з'явилося фото, на якому зображена могила блогерки із датою смерті - 29 квітня 2025 року. Рідні офіційно не коментували причини.

Наразі відомо про трагічний випадок, зокрема про це заявив друг та колега Нати, блогер Євген Білозеров.

"На жаль, Ната Лайм більше не з нами. В це важко повірити. Вона завжди була доброю, світлою та щирою людиною. Іноді по-дитячому наївною - і саме це притягувало до неї мільйони людей", - поділився він.

Як виглядає могила Нати Лайм (скриншот)

За його словами, про трагедію знали лише рідні, адже Ната в останні роки свідомо відійшла від публічності.

"Я хочу, аби ви закарбували в пам’яті всі теплі спогади, які вона дарувала своїми відео. Наташі дуже не вистачатиме. Але світло, яке вона несла, житиме в серцях усіх, хто її знав", - додав він.

Як загинула Ната Лайм

В мережі "гуляє" нібито скриншот листування з чоловіком дівчини Артемом Любаренком, у якому той заявляє, що Ната скоїла самогубство. Користувачі припустили, що вона тривалий час не виходила на зв’язок через депресію, яка виникла після розриву стосунків із коханим. Проте офіційного підтвердження цьому немає.

Пізніше Білозеров вказав у коментарях, що Лайм випала з балкона, в результаті чого загинула.

"Випадково чи навмисно, знає тільки Наташа", - зазначив він.

Женя Білозеров про загибель Нати Лайм (скриншот)​​​​​​​

Що відомо про Нату Лайм

Дівчина прославилася завдяки дотепним скетчам та відео, які збирали мільйони переглядів на YouTube.

Вона вела два канали, зібравши понад два мільйони підписників. Юзери цінували її почуття гумору та щирість.

Проте вже у 2021 році зменшила публічність, рідко публікуючи дописи в соцмережах. Тривалий час проживала в Дубаї.

Ната Лайм (фото: instagram.com/natalime2015)