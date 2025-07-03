Помер зірка фільмів Тарантіно "Скажені пси" та "Убити Білла" Майкл Медсен

Що відомо про смерть Майкла Медсена

Актора знайшли мертвив рано вранці у четвер в його будинку в Малібу, про що повідомили представники та місцева влада. Він пішов з життя внаслідок зупинки серця. Йому було 67 років.

Останній допис Майкла в Instagram був опублікований 8 березня. Тоді він поділився, що прикрасив обкладинку відомого журналу та став обличчям бренду сигар.

Представники зірки також повідомили, що останні два роки він плідно працював над новими фільмами та готувався до випуску кулінарної книги.

Майкл Медсен: що відомо про життя та кар'єру

Народився 25 вересня 1957 року в Чикаго в сім'ї пожежника і кінорежисера. Свою професійну кар'єру розпочав у театрі "Степовий вовк", де навчався під керівництвом Джона Малковича.

Спочатку грав невеличкі ролі у фільмах 1980-х років. Згодом прорвався до слави завдяки роботі у першому гучному трилері Тарантіно "Скажені пси". Роль садиста та любителя стріляти принесла йому звання одного з найбільших лиходіїв в історії кіно.

Голос Медсена, жорстка манера гри й харизма зробили його іконою жанру кримінальної драми.

Ще однією роботою, яка принесла популярність, стала стрічка "Убити Білла-2". Там він втілив колишнього найманого вбивця, який опинився на низькооплачуваній роботі вишибали.

Серед інших відомих робіт - "Тельма і Луїза", "Звільніть Віллі", "Доні Браско", "Місто гріхів" та "Мерзенна вісімка".

Медсен був одружений тричі. У нього шестеро дітей. Один з синів, Хадсон, покинув світ внаслідок самогубства у 26-річному віці кілька років тому.