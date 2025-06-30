Як Imagine Dragons підтримують Україну на світових сценах: сила музики і допомоги

Чому Imagine Dragons підтримують Україну

Гурт вважає, що музика об’єднує людей, а символи надихають на боротьбу. Вони впевнені: перемога України - попереду.

Imagine Dragons є офіційними амбасадорами платформи UNITED24 і послідовно підтримують нашу країну з початку повномасштабної війни.

На своїх концертах по всьому світу вони неодноразово вивішують синьо-жовтий прапор і допомагають збирати кошти на гуманітарні та медичні потреби України.

Лише у 2022 році гурт допоміг зібрати понад 6 мільйонів доларів на закупівлю реанімобілів для українських лікарів.

У 2023 році Imagine Dragons презентували кліп на пісню "Crushed", в якому розповіли історію 14-річного хлопчика Саші, що пережив п’ять місяців окупації.

У відео показано руйнування його будинку та трагедію сусідів, загиблих від обстрілів.

Під час світового туру LOOM, який триває зараз, соліст гурту Ден Рейнольдс регулярно демонструє свою підтримку Україні, підіймаючи на сцені синьо-жовтий прапор, особливо під час виконання пісні "Believer".

Українські фанати часто передають стяг на сцену, що додає концерту ще більшого емоційного значення.

Такі моменти були помічені на виступах у Мілані, Цюриху, Таллінні.

Особливо відзначився концерт у Будапешті, де під час фінальної пісні у повітрі розлетілося синьо-жовте конфетті, що створило неймовірну атмосферу підтримки України.

Одним із найзворушливіших жестів стало підняття лідером гурту прапора Одеської бригади, який він повісив на мікрофонній стійці, поцілував і повернув його глядачам.

У бригаді назвали цей момент потужним символом боротьби і перемоги.

"Під час концерту Imagine Dragons соліст гурту Ден Рейнольдс підняв прапор нашої бригади - символічний жест підтримки, який не залишив байдужим жодного українця. Показав знак перемоги, поцілував прапор і повернув його. Під час виступу синьо-жовтий стяг ще не раз з'являвся на сцені - як нагадування всьому світу, що Україна бореться", - зауважили в бригаді.