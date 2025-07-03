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Популярне детективне шоу вийде в Україні: що відомо про адаптацію "The Traitors"

Четвер 03 липня 2025 17:28
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Популярне детективне шоу вийде в Україні: що відомо про адаптацію "The Traitors" В Україні вийде шоу "Зрадники" (фото: прес-служба)
Автор: Поліна Іваненко

Вже скоро на українському ТБ вийде адаптація популярного реаліті-шоу, яке підкорило світ. Учасники змагатимуться за головний приз - 500 тисяч гривень.

Про це РБК-Україна розповіли у SWEET.TV.

Яке шоу з'явиться у нашій країні

Так, на нас чекає прем'єра детективного реаліті "The Traitors" (Зрадники). Національний онлайн-кінотеатр SWEET.TV вже завершив зйомки української адаптації.

"Цей проект вразив глядачів у всьому світі - не просто унікальним форматом і неочікуваними драматичними поворотами, а здатністю тримати напругу сильніше, ніж серіали. Його вишукана, майже кінематографічна атмосфера змусила навіть найвибагливіших глядачів знову повірити в силу телебачення - справжнього, чесного, з емоціями, які не зіграні, а прожиті", - розповідає прес-служба.

"Реаліті отримало 15 світових нагород, включно із BAFTA, Emmy та Critics’ Choice, стало найпопулярнішим розважальним шоу на BBC та найуспішнішим реаліті в історії американського стримінгу Peacock. У США воно зібрало 499 мільйонів хвилин перегляду лише за перший тиждень, а у Великій Британії стало справжнім культурним феноменом, за кількістю глядачів обігнавши навіть фінал "Євробачення", - також йдеться в анонсі.

Популярне детективне шоу вийде в Україні: що відомо про адаптацію &quot;The Traitors&quot;В Україні вийде шоу "Зрадники" (фото: прес-служба)

The Traitors - це детективне реаліті, яке розкриває сутність людської натури. 20 учасників опиняються в ізольованому замку без жодного контакту з зовнішнім світом та навіть зі знімальною групою. Серед них є "вірні" та "зрадники", які потайки виводять суперників з гри.

Вдень учасники проходять випробування, щоб разом збільшити призовий фонд. А щоночі "зрадники" таємно усувають одного з "вірних". Всі учасники щодня голосують, кого вигнати, і хто "зрадник".

Завдання "вірних" викрити "зрадників", а другі прагнуть дійти до фіналу. Переможці отримають півмільйона гривень. Та якщо серед фіналістів опиниться "зрадник" - він забере весь виграш.

"Проєкт знімається власним продакшном SWEET.TV за участю професіоналів, які працювали з HBO, Netflix та іншими провідними студіями. Прем’єра планується восени на платформі SWEET.TV", - повідомляє прес-служба.

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