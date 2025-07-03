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Популярное детективное шоу выйдет в Украине: что известно об адаптации "The Traitors"

Четверг 03 июля 2025 17:28
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Популярное детективное шоу выйдет в Украине: что известно об адаптации "The Traitors" В Украине выйдет шоу "Предатели" (фото: пресс-служба)
Автор: Полина Иваненко

Уже скоро на украинском ТВ выйдет адаптация популярного реалити-шоу, которое покорило мир. Участники будут соревноваться за главный приз - 500 тысяч гривен.

Об этом РБК-Украина рассказали в SWEET.TV.

Какое шоу появится в нашей стране

Да, нас ждет премьера детективного реалити "The Traitors" (Предатели). Национальный онлайн-кинотеатр SWEET.TV уже завершил съемки украинской адаптации.

"Этот проект поразил зрителей во всем мире - не просто уникальным форматом и неожиданными драматическими поворотами, а способностью держать напряжение сильнее, чем сериалы. Его изысканная, почти кинематографическая атмосфера заставила даже самых требовательных зрителей снова поверить в силу телевидения - настоящего, честного, с эмоциями, которые не сыграны, а прожиты", - рассказывает пресс-служба.

"Реалити получило 15 мировых наград, включая BAFTA, Emmy и Critics' Choice, стало самым популярным развлекательным шоу на BBC и самым успешным реалити в истории американского стриминга Peacock. В США оно собрало 499 миллионов минут просмотра только за первую неделю, а в Великобритании стало настоящим культурным феноменом, по количеству зрителей обогнав даже финал "Евровидения", - также говорится в анонсе.

Популярное детективное шоу выйдет в Украине: что известно об адаптации &quot;The Traitors&quot;В Украине выйдет шоу "Предатели" (фото: пресс-служба)

The Traitors - это детективное реалити, которое раскрывает сущность человеческой натуры. 20 участников оказываются в изолированном замке без всякого контакта с внешним миром и даже со съемочной группой. Среди них есть "верные" и "предатели", которые тайком выводят соперников из игры.

Днем участники проходят испытания, чтобы вместе увеличить призовой фонд. А каждую ночь "предатели" тайно устраняют одного из "верных". Все участники ежедневно голосуют, кого выгнать, и кто "предатель".

Задача "верных" разоблачить "предателей", а вторые стремятся дойти до финала. Победители получат полмиллиона гривен. Но если среди финалистов окажется "предатель" - он заберет весь выигрыш.

"Проект снимается собственным продакшном SWEET.TV с участием профессионалов, которые работали с HBO, Netflix и другими ведущими студиями. Премьера планируется осенью на платформе SWEET.TV", - сообщает пресс-служба.

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