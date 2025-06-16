Потап за кордоном потрапив до лікарні: що сталося і чому його допис викликав обурення

44-річний репер та продюсер Олексій Потапенко, він же Потап, за кордоном опинився в лікарні. Та замість співчуття - хвиля критики. І причина зовсім не в його здоров'ї.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram артиста,

Чому Потап потрапив до лікарні

Потап виклав кілька фото, на яких виглядає хворобливо й виснажено. Причину госпіталізації артист не розкрив, як і країну, де все сталося.

"ОПА. Несподіваний поворот сюжету. Я мріяв про перерву - це збулося: швидка, крапельниці, лікарня. Дякую лікарям - я вижив!", - написав Потап.

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Українці обурені

Однак не всі коментатори під постом висловили підтримку реперу.

Поки одні бажають артисту якнайшвидшого одужання, інші обурені тим, що допис про своє здоров’я він зробив російською мовою.

Будь здоровим, дорогий наш

А українською вже стало важко писати? Крапельниці заважають

Чмо звалило, то тепер москальський на рівні з англійською? Щоразу, як думають, що ти пробив дно, ти показуєш, що ні

Все, тепер російською?

Може якийсь збір тре організувати?

Кому ти цікаве? Чмо звалило за кордон, то сили , ще щось пише кацапською.... зрадник

Люди які ви злі. Ну не любите ви його, ну відпишиться. А ось за російску хмм, це що за х..?

Потап (фото: instagram.com/realpotap)

Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни з Росією репутація Потапа в Україні серйозно похитнулася.

Артист залишився за кордоном і рідко публічно висловлюється про злочини, які чинять окупанти на його батьківщині.

До того ж, його неодноразово критикували за сумнівну поведінку під час війни.

Репера бачили на відпочинку в Дубаї в компанії росіян, він давав інтерв'ю російському блогеру Юрію Дудю, а під час концертів за кордоном продовжує виконувати російськомовні хіти.