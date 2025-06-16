Потап за кордоном потрапив до лікарні: що сталося і чому його допис викликав обурення
44-річний репер та продюсер Олексій Потапенко, він же Потап, за кордоном опинився в лікарні. Та замість співчуття - хвиля критики. І причина зовсім не в його здоров'ї.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Instagram артиста,
Чому Потап потрапив до лікарні
Потап виклав кілька фото, на яких виглядає хворобливо й виснажено. Причину госпіталізації артист не розкрив, як і країну, де все сталося.
"ОПА. Несподіваний поворот сюжету. Я мріяв про перерву - це збулося: швидка, крапельниці, лікарня. Дякую лікарям - я вижив!", - написав Потап.
Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Українці обурені
Однак не всі коментатори під постом висловили підтримку реперу.
Поки одні бажають артисту якнайшвидшого одужання, інші обурені тим, що допис про своє здоров’я він зробив російською мовою.
- Будь здоровим, дорогий наш
- А українською вже стало важко писати? Крапельниці заважають
- Чмо звалило, то тепер москальський на рівні з англійською? Щоразу, як думають, що ти пробив дно, ти показуєш, що ні
- Все, тепер російською?
- Може якийсь збір тре організувати?
- Кому ти цікаве? Чмо звалило за кордон, то сили , ще щось пише кацапською.... зрадник
- Люди які ви злі. Ну не любите ви його, ну відпишиться. А ось за російску хмм, це що за х..?
Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Нагадаємо, що після початку повномасштабної війни з Росією репутація Потапа в Україні серйозно похитнулася.
Артист залишився за кордоном і рідко публічно висловлюється про злочини, які чинять окупанти на його батьківщині.
До того ж, його неодноразово критикували за сумнівну поведінку під час війни.
Репера бачили на відпочинку в Дубаї в компанії росіян, він давав інтерв'ю російському блогеру Юрію Дудю, а під час концертів за кордоном продовжує виконувати російськомовні хіти.
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