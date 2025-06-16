Потап за границей попал в больницу: что произошло и почему его пост вызвал возмущение
44-летний рэпер и продюсер Алексей Потапенко, он же Потап, за границей оказался в больнице. Но вместо сочувствия - волна критики. И причина вовсе не в его здоровье.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Instagram артиста,
Почему Потап попал в больницу
Потап выложил несколько фото, на которых выглядит болезненно и истощенно. Причину госпитализации артист не раскрыл, как и страну, где все произошло.
"ОПА. Неожиданный поворот сюжета. Я мечтал о перерыве - это сбылось: скорая, капельницы, больница. Спасибо врачам - я выжил!", - написал Потап.
Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Украинцы возмущены
Однако не все комментаторы под постом выразили поддержку рэперу.
Пока одни желают артисту скорейшего выздоровления, другие возмущены тем, что сообщение о своем здоровье он сделал на русском языке.
- Будь здоровим, дорогий наш
- А українською вже стало важко писати? Крапельниці заважають
- Чмо звалило, то тепер москальський на рівні з англійською? Щоразу, як думають, що ти пробив дно, ти показуєш, що ні
- Все, тепер російською?
- Може якийсь збір тре організувати?
- Кому ти цікаве? Чмо звалило за кордон, то сили , ще щось пише кацапською.... зрадник
- Люди які ви злі. Ну не любите ви його, ну відпишиться. А ось за російску хмм, це що за х..?
Потап (фото: instagram.com/realpotap)
Напомним, что после начала полномасштабной войны с Россией репутация Потапа в Украине серьезно пошатнулась.
Артист остался за границей и редко публично высказывается о преступлениях, которые совершают оккупанты на его родине.
К тому же, его неоднократно критиковали за сомнительное поведение во время войны.
Рэпера видели на отдыхе в Дубае в компании россиян, он давал интервью российскому блогеру Юрию Дудю, а во время концертов за рубежом продолжает исполнять русскоязычные хиты.
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