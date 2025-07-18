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Повітряна тривога перервала Atlas: що відбувається на фестивалі (відео)

П'ятниця 18 липня 2025 20:48
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Повітряна тривога перервала Atlas: що відбувається на фестивалі (відео) У Києві стартував Atlas Festival (ілюстративне фото: facebook.com/atlas.festival.ua)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

У Києві стартував Atlas Festival, та вже в перший день подію перервала повітряна тривога.

Як повідомляє РБК-Україна, в мережі з'явилося відео, на якому чутно сигнал тривоги.

Повітряна тривога перервала Atlas: що відомо

Під час виступу гурту "Бумбокс" на головній сцені пролунав сигнал тривоги через загрозу балістики. Організатори колективу звернулися до відвідувачів з проханням пройти в укриття.

Згодом у соцмережах фестивалю повідомили, що подія продовжиться вже після відбою повітряної тривоги.

"Друзі, велике прохання спускатись в укриття та проходити у безпечну зону, не створюючи черги на вході, аби всі мали можливість зайняти місце", - йшлося в повідомленні організаторів.

Після оголошення відбою люди повертаються на фестиваль, щоб насолодитися хітами улюблених виконавців.

Що відомо про перший день Atlas Festival 2025

Відкриття відбулося 18 липня. Фестиваль має декілька сцен, де заплановані різноманітні заходи та виступи артистів.

На головній протягом дня запалювали Парфенюк, "Без Обмежень" та "Бумбокс", проте виступ останніх перервала загроза російської атаки.

Хто виступає на Atlas Festival 2025 (скриншоти)

Також серед учасників фестивалю Otoy, "Курган і Агрегат", Tarabarova, Олена Тополя, О. Torvald та інші.

Повітряна тривога перервала Atlas: що відбувається на фестивалі (відео)Розклад фестивалю (фото: t.me/atlasweekend)

Нагадаємо, 19 липня на фестивалі виступить фінський рок-гурт The Rasmus, який сьогодні прибув до Києва.

Музиканти звернулися до українців у зворушливому відео, яке записали на пероні столичного вокзалу.

"Ми схвильовані бути тут. Побачимося", - прокоментували вони.

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