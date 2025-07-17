Старша донька Олі Полякової вийшла заміж: яким було весілля та хто обранець (відео)

Оля Полякова повідомила радісну новину. Її 20-річна донька Маша, яка раніше оголосила про заручини , вийшла заміж.

Яким було весілля та що відомо про обранця, розповідає РБК-Україна .

Оля Полякова видала старшу доньку заміж: деталі

Співачка повідомила про зміни в статусі дочки, опублікувавши зворушливе відео з весільної церемонії.

Вона показала, яка Маша та її коханий-іноземець Еден Пассареллі офіційно стають подружжям та закріплюють союз поцілунком вже чоловіка та дружини.

"Діти, народжені в любові, завжди знаходять любов! Бо вони з дитинства знають, що це - найцінніше. Любіть своїх діток. Обіймайте. Виховуйте з теплом", - написала Полякова.

"Сьогодні двоє закоханих стали сім'єю. Моя люба донечка Маша, я так тобою пишаюся. Нехай любов ніколи не покине вашу прекрасну сім'ю. Будьте щасливі. Бережіть одне одного. Любіть - щодня, щохвилини", - додала вона.

Яким було весілля Маші Полякової

Судячи з опублікованих кадрів, весілля було скромним. Маша обрала ніжну літню сукню в блакитних кольорах, а наречений класичний костюм. У себе в соцмережах новоспечена дружина поділилася зворушливими кадрами з церемонії.

Зіркова мама й тут не стримала емоцій і знову привітала пару в коментарях, згадавши чоловіка та батька своїх дітей.

"Маруся! Не даремно тато тебе вилюбив і випестив! Ти знайшла абсолютно такого ж чоловіка! Хай він любить тебе та балує підтримує і Боготворить все життя! І ти відповідай любов'ю", - зазначила вона.

Донька Полякової вийшла заміж (фото: instagram.com/marypoppers1)

Що відомо про нареченого Маші Полякової

Дівчина ретельно приховувала свої стосунки від публіки. Еден - іноземець. Він навчається у Берклі, де й дочка артистки.

Про їхні заручини стало відомо на початку липня. Тоді Марія розмістила відео, на якому хлопець зворушливо робить пропозицію руки та серця.