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Воздушная тревога прервала Atlas: что происходит на фестивале (видео)

Пятница 18 июля 2025 20:48
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Воздушная тревога прервала Atlas: что происходит на фестивале (видео) В Киеве стартовал Atlas Festival (иллюстративное фото: facebook.com/atlas.festival.ua)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

В Киеве стартовал Atlas Festival, но уже в первый день событие прервала воздушная тревога.

Как сообщает РБК-Украина, в сети появились видео, на котором слышно сигнал тревоги.

Воздушная тревога прервала Atlas: что известно

Во время выступления группы "Бумбокс" на главной сцене прозвучал сигнал тревоги из-за угрозы баллистики. Организаторы коллектива обратились к посетителям с просьбой пройти в укрытие.

Позже в соцсетях фестиваля сообщили, что событие продолжится уже после отбоя воздушной тревоги.

"Друзья, большая просьба спускаться в укрытие и проходить в безопасную зону, не создавая очереди на входе, чтобы все имели возможность занять место", - говорилось в сообщении организаторов.

После объявления отбоя люди возвращаются на фестиваль, чтобы насладиться хитами любимых исполнителей.

Что известно про первый день Atlas Festival 2025

Открытие состоялось 18 июля. Фестиваль имеет несколько сцен, где запланированы различные мероприятия и выступления артистов.

На главной в течение дня зажигали Парфенюк, "Без Обмежень" и "Бумбокс", однако выступление последних прервала угроза российской атаки.

Кто выступает на Atlas Festival 2025 (скриншоты)

Также среди участников фестиваля Otoy, "Курган и Агрегат", Tarabarova, Елена Тополя, О. Torvald и другие.

Воздушная тревога прервала Atlas: что происходит на фестивале (видео)Расписание фестиваля (фото: t.me/atlasweekend)

Напомним, 19 июля на фестивале выступит финская рок-группа The Rasmus, которая сегодня прибыла в Киев.

Музыканты обратились к украинцам в трогательном видео, которое записали на перроне столичного вокзала.

"Мы взволнованы быть здесь. Увидимся", - прокомментировали они.

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