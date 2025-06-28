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Приходько вирішила повернутися до російськомовних пісень: "Мені омбудсман дозволив"

Субота 28 червня 2025 21:46
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Приходько вирішила повернутися до російськомовних пісень: "Мені омбудсман дозволив" Анастасія Приходько (фото: instagram.com/prykhodko_official)
Автор: Поліна Іваненко

Співачка Анастасія Приходько зробила провокаційну заяву щодо своїх старих пісень російською мовою. Це сталося на тлі скандалу навколо Андрія Данилка, який спровокував суперечки виконанням треків мовою країни-агресорки.

Як повідомляє РБК-Україна, несподіваним рішенням щодо російськомовних пісень Приходько поділилася в Stories свого Instagram.

Як співачка висловилася про мовний скандал

Так, Приходько показала скріншот новини про те, що Сердючки не будуть "карати" за концерти з піснями російською. І на тлі цього артистка вирішила, що теж хоче згадати минуле.

"Ну що, дорогі друзі, повертаю весь російськомовний репертуар", - написала Анастасія і згадала назву своєї пісні "Безответно", яку виконувала з Валерієм Меладзе.

Приходько вирішила повернутися до російськомовних пісень: &quot;Мені омбудсман дозволив&quot;Приходько заявила про повернення своїх російськомовних пісень (скріншот)

Ба більше, співачка анонсує, що планує виконати всі свої старі пісні. Після цього Приходько вирішила пояснити, що її заява - не докір в бік Данилка.

"Він легенда. Я зростала на його альбомах особливо "После тебя". Мені омбудсмен дозволив співати! Закрили тему! P.s Ба більше, Віктор Цой не заборонений - шах і
мат!" - зазначила Приходько.

Приходько вирішила повернутися до російськомовних пісень: &quot;Мені омбудсман дозволив&quot;Stories співачки (скріншот)

Що сказав омбудсмен про Данилка

Нагадаємо, після скандалу через те, що співак знову виконав свої російськомовні пісні в Києві, уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь прокоментував ситуацію. Він зазначив, що порушення не було.

За його словами, пісня артиста є авторською, цей співак не заборонений і є громадянином України, а пісня є в офіційному репертуарі. Тому її можна виконувати.

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