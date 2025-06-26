"Не співай!": відомий актор розніс Сердючку після мовного скандалу

Відомий український актор Сергій Кисіль різко висловився на адресу артистів, які використовують російську мову в повсякденному житті та продовжують виступати з російськомовними піснями навіть під час війни.

Про це він заявив в інтерв'ю РБК-Україна.

Зокрема, під приціл критики потрапив і Андрій Данилко (Вєрка Сердючка) - за небажання перекладати пісні

"Потрібно карати. Я бачив коментарі Данилка, що його пісні нереально перекласти тощо. Так не співай!" - зазначив він.

Крім того, він порадив артистам, які не можуть перекласти свої пісні російською, їхати з України.

"Публічні люди, актори, лідери думок, блогери не мають права нести Росію в маси. Блін, або їдьте з країни туди, де вам добре - як Ані Лорак, якій нещодавно дали громадянство Росії, Таїсія Повалій і так далі", - зазначив актор.

На думку Кисіля, в інших країнах знання мови є базовою умовою для життя і працевлаштування, тому і в Україні мають бути жорсткі вимоги до публічних людей.

"Жодну людину, яка їде за кордон, не візьмуть на роботу без знання мови. І там не дають поблажок", - підкреслив він.

"Я вважаю, що за російську мову від публічних людей потрібно дуже суворо карати: штрафами, санкціями, заборонами. Наприклад, не співає рік, посидить без грошей - тоді, можливо, задумається", - підсумував актор.

Сергій Кисіль (фото: instagram.com/serhiy_kysil)

Що відомо про мовний скандал із Вєркою Сердючкою

13 червня Андрій Данилко в образі Вєрки Сердючки дав концерт у столичному "Осокорі", де виконав свої хіти російською мовою.

Зазначимо, що квиток на цей виступ коштував від 5 тисяч гривень.

Відео з виступу швидко розійшлися в мережі та викликали неоднозначну реакцію. Багатьом не сподобалося, що в розпал повномасштабної війни український артист продовжує співати російською мовою в столиці України.

Після цього журналіст "Суспільного" Віктор Дяченко звернувся до Уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

Омбудсмен зазначив, що з 2023 року в Києві офіційно діє мораторій на публічне використання музичного продукту російською мовою.

Він ухвалив рішення провести державний контроль щодо організатора події та звернувся до Нацполіції, щоб там належним чином відреагували.

Крім того, виступ Вєрки засудили відомі персони, такі як ведуча Тала Калатай, музичний критик Роман Бутурлакін, журналістка Аліна Доротюк та інші.

У поліції заявили, що проводять перевірку.

У команді Данилка також відреагували на інцидент, пояснивши, що автор має повне право виконувати свої треки тією мовою, якою вони були написані.