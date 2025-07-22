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Принцу Джорджу -12: як змінився спадкоємець Кейт та Вільяма та що йому тепер заборонено (фото)

Вівторок 22 липня 2025 17:30
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Принцу Джорджу -12: як змінився спадкоємець Кейт та Вільяма та що йому тепер заборонено (фото) Майбутній король Великої Британії ростей копією тата (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Маріді

У вівторок, 22 липня, принц Джордж святкує свій 12-й день народження. Нове фото спадкоємця престолу розриває мережу.

Як змінився син принца Вільяма та Кейт Міддлтон та що йому тепер заборонено, розповідає РБК-Україна.

Принц Джордж росте копією тата

З нагоди дня народження принц та принцеса Вельські потішили новим портретом свого старшого сина.

На знімку, зробленому у саду, Джордж позує в картатій сорочці та темно-синій флісовій жилетці. Хлопчик все більше схожий на свого тата.

Автором світлини став британський фотограф Джош Шиннер, який раніше вже співпрацював із родиною Уельських.

"Вітаємо принца Джорджа з 12-річчям!" - привітали іменинника в королівській родині.

Згодом у мережі також з'явилося закадрове відео з фотосесії, на якому Джордж весело проводить час зі своїми молодшими братом і сестрою - принцом Луї та принцесою Шарлоттою.

Що відомо про життя принца Джорджа

Другий у черзі на британський престол після свого батька, який змінить Чарльза III.

Королівський протокол передбачає особливі правила безпеки для хлопчика. Так, з 12 років він не має права літати в одному літаку або гелікоптері з першим спадкоємцем престолу, тобто своїм батьком.

Таким чином в королівській родині прагнуть зберегти лінію спадкування у разі надзвичайних ситуацій.

Утім, чи дотримуватимуться цього правила в родині принца Вільяма та Кейт - покаже час. З дозволу короля можуть внести зміни. Крім того, подружжя часто порушує традиції для більш "нормального" життя своїх дітей.

Водночас Джордж залишається звичайним хлопчиком: він грає у теніс, захоплюється мистецтвом та з радістю відвідує футбольні матчі разом із батьком.

Восени він завершить останній рік у школі Ламбрук. Далі, подейкують, він вступить до Ітонського коледжу, у якому також вчилися принци Вільям і Гаррі.

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При написанні матеріалу були використані такі джерела: Instagram The Prince and Princess of Wales, Instyle, The Daily Beast.

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