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Принцу Джорджу -12: как изменился наследник Кейт и Уильяма и что ему теперь запрещено (фото)

Вторник 22 июля 2025 17:30
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Принцу Джорджу -12: как изменился наследник Кейт и Уильяма и что ему теперь запрещено (фото) Будущий король Великобритании растет копией папы (фото: Getty Images)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Во вторник, 22 июля, принц Джордж празднует свой 12-й день рождения. Новое фото наследника престола разрывает сеть.

Как изменился сын принца Уильяма и Кейт Миддлтон и что ему теперь запрещено, рассказывает РБК-Украина.

Принц Джордж растет копией папы

По случаю дня рождения принц и принцесса Уэльские порадовали новым портретом своего старшего сына.

На снимке, сделанном в саду, Джордж позирует в клетчатой рубашке и темно-синей флисовой жилетке. Мальчик все больше похож на своего папу.

Автором фотографии стал британский фотограф Джош Шиннер, который ранее уже сотрудничал с семьей Уэльских.

"Поздравляем принца Джорджа с 12-летием!" - поздравили именинника в королевской семье.

Впоследствии в сети также появилось закадровое видео с фотосессии, на котором Джордж весело проводит время со своими младшими братом и сестрой - принцем Луи и принцессой Шарлоттой.

Что известно о жизни принца Джорджа

Второй в очереди на британский престол после своего отца, который сменит Чарльза III.

Королевский протокол предусматривает особые правила безопасности для мальчика. Так, с 12 лет он не имеет права летать в одном самолете или вертолете с первым наследником престола, то есть своим отцом.

Таким образом в королевской семье стремятся сохранить линию наследования в случае чрезвычайных ситуаций.

Впрочем, будут ли придерживаться этого правила в семье принца Уильяма и Кейт - покажет время. С разрешения короля могут внести изменения. Кроме того, супруги часто нарушают традиции для более "нормальной" жизни своих детей.

В то же время Джордж остается обычным мальчиком: он играет в теннис, увлекается искусством и с радостью посещает футбольные матчи вместе с отцом.

Осенью он завершит последний год в школе Ламбрук. Далее, поговаривают, он поступит в Итонский колледж, в котором также учились принцы Уильям и Гарри.

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При написании материала были использованы следующие источники: Instagram The Prince and Princess of Wales, Instyle, The Daily Beast.

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