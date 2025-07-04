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Притула прямо сказав, що думає про Фреймут (відео)

П'ятниця 04 липня 2025 18:47
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Притула прямо сказав, що думає про Фреймут (відео) Сергій Притула та Ольга Фреймут (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

Сергій Притула та Ольга Фреймут разом з Олександром Педаном працювали на ранковому шоу "Підйом", яке досі пам'ятають глядачі. Але після закриття програми ходило чимало чуток про образи ведучих.

Як повідомляє РБК-Україна, своїми думками про Фреймут та так звані конфлікти з нею Притула розповів Аліні Шаманський на програмі "55 за 5", яка виходить на "Ранку у великому місті" на ICTV2.

Що волонтер думає про ексколегу

Так, спочатку Шаманська спитала, чи дивився Притула інтерв'ю, які давала Фреймут. Нещодавно вона поспілкувалася з Раміною Есхакзай та висловилася про стосунки з ним.

"Ні", - чітко відповів Притула й зазначив, що не дивився ані інтерв'ю колишньої колеги, ані "нарізки" з ним.

Також Сергій чітко відповів, чи ображений він на Ольгу. Вона казала, що в їхніх стосунках "пішли тріщини", а тому Притула шукав причини, аби виправдати припинення дружби.

"Ні. Я просто живу своїм прекрасним життям, в якому просто немає Ольги Михайлівни", - сказав він.

Окрім цього, Притула прокоментував слова Фреймут про те, що раніше її нібито "цькували" за мову. За словами волонтера, про це ніколи навіть не йшлося.

"Це хто раптом на "Новому" когось за мову міг цькувати? Що це взагалі? Я вас прошу! Ще спробуй поцькуй... Ні, в мене не було подібної практики. Це щось таке", - зауважив Сергій.

Коли ж Шаманська запропонувала Притулі обрати, хто краще: Фреймут чи Маша Єфросиніна, він здивувався.

"Це вівторок чи липень? Знаєте, таке питання", - сказав Сергій.

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