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Притула прямо сказал, что думает о Фреймут (видео)

Пятница 04 июля 2025 18:47
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Притула прямо сказал, что думает о Фреймут (видео) Сергей Притула и Ольга Фреймут (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Сергей Притула и Ольга Фреймут вместе с Александром Педаном работали на утреннем шоу "Підйом", которое до сих пор помнят зрители. Но после закрытия программы ходило немало слухов об обидах ведущих.

Как сообщает РБК-Украина, своими мыслями о Фреймут и так называемых конфликтах с ней Притула рассказал Алине Шаманской на программе "55 за 5", которая выходит на "Ранку у великому місті" на ICTV2.

Что волонтер думает об экс-коллеге

Так, сначала Шаманская спросила, смотрел ли Притула интервью, которые давала Фреймут. Недавно она пообщалась с Раминой Эсхакзай и высказалась об отношениях с ним.

"Нет", - четко ответил Притула и отметил, что не смотрел ни интервью бывшей коллеги, ни "нарезки" с ним.

Также Сергей четко ответил, обижен ли он на Ольгу. Она говорила, что в их отношениях "пошли трещины", а потому Притула искал причины, чтобы оправдать прекращение дружбы.

"Нет. Я просто живу своей прекрасной жизнью, в которой просто нет Ольги Михайловны", - сказал он.

Кроме этого, Притула прокомментировал слова Фреймут о том, что раньше ее якобы "травили" за язык. По словам волонтера, об этом никогда даже не шла речь.

"Это кто вдруг на "Новом" кого-то за язык мог травить? Что это вообще? Я вас прошу! Еще попробуй потрави... Нет, у меня не было подобной практики. Это что-то такое", - отметил Сергей.

Когда же Шаманская предложила Притуле выбрать, кто лучше: Фреймут или Маша Ефросинина, он удивился.

"Это вторник или июль? Знаете, такой вопрос", - сказал Сергей.

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