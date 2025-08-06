"Привіт, Україно!" Актори "Венздей" звернулися до українців у промо нового сезону

Так, у кадрі 22-річна Дженна з'явилася в стилізованому темному образі - у шкіряній сукні та з волоссям, зібраним у пучок.

"Привіт, Україно! "Невермор" кличе. Більше монстрів, більше таємниць, ще більше мороку. "Венздей" 2 сезон вже доступний на Netflix", - промовила артистка.

Ще один герой Річ (Віктор Доробант), який у серіалі є буквально правою рукою Венздей, теж записав персональне звернення до українців.

"Привіт, Україно", - сказав Віктор, і додав: "Цей сезон буде ще похмурішим і непередбачуваним".

Відео викликало активний відгук в українських глядачів. У коментарях багато хто ділився емоціями, зокрема тим, що згадка про Україну викликала "мурашки по тілу".

До слова, подібні звернення підготували й для інших країн. Такий підхід став частиною промокампанії творців, які вирішили персоналізувати промо та залучити глобальну аудиторію.

Нагадаємо, наразі на Netflix доступні перші чотири епізоди другого сезону "Венздей".

Завершальні серії глядачі побачать 3 вересня. Як обіцяють автори, новий сезон глибше розкриє історію родини Аддамсів і представить ще більше загадкових подій.