"Пробач нам, людям". Суханов зі сльозами на очах розповів про найбільший біль (відео)

Телеведучий Олексій Суханов зізнався, що плаче щодня. Під час нового інтерв'ю він не стримав емоцій та розповів, через що переживає найбільший біль.

Як повідомляє РБК-Україна , зворушливе зізнання він зробив в інтерв'ю Аліні Шаманський в програмі "55 за 5", яка виходить у "Ранку у великому місті" на ICTV2.

Чому Олексій Суханов плаче щодня

Він переживає сильні емоції через біль та страждання тварин, з якими зіштовхується щодня.

"Я щодня плачу. Ви знаєте, воно накриває", - зізнався він.

Олексій не може більше дивитися соціальні мережі, оскільки постійно бачить там історії про потерпілих та безпритульних тварин.

"Наприклад, я не можу вже дивитися ці інстаграми, фейсбуки, тому що там постійно вилізає в мене якась біда з хвостиком (тваринами - ред.). Я переповнений глечик в цьому моменті. Я постійно плачу", - розповів він.

Суханов глибоко співчуває чотирилапим друзям та розчарований байдужістю світу.

Під час розмови він не стримав емоцій і навіть розплакався. Він уявив, що сказав би бездомному песику, якби той його розумів.

"Я б сказав: пробач нам, людям... Довели до сліз мене", - з розчуленням у голосі поділився він.

Олексій активно висвітлює у своїх соцмережах історії тварин, які страждають або потребують опіки. Він постійно говорить про важливість турботи про братів наших менших.

Аліна Шаманська та Олексій Суханов (фото: пресслужба ICTV2)​​​​​​​

Хто такий Олексій Суханов

Олексій Суханов народився та виріс у Росії, проте широку популярність здобув в Україні.

Прославився як ведучий ток-шоу "Говорить Україна". Тепер веде програму "Говорить вся країна" та власний YouTube-проєкт.

У лютому 2014-го підтримав Революцію Гідності та назавжди покинув країну-агресорку, яка прийшла з війною в Україну.

Він неодноразово висловлював чітку підтримку та засуджував терористичні дії Росії.

У 2019 році отримав українське громадянство, а на колишній батьківщині був проголошений "іноагентом".