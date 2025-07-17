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"Прости нас, людей". Суханов со слезами на глазах рассказал о самой большой боли (видео)

Четверг 17 июля 2025 08:19
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"Прости нас, людей". Суханов со слезами на глазах рассказал о самой большой боли (видео) Суханов признался, почему плачет каждый день (скриншот)
Автор: Сюзанна Аль Мариди

Телеведущий Алексей Суханов признался, что плачет каждый день. Во время нового интервью он не сдержал эмоций и рассказал, из-за чего переживает наибольшую боль.

Как сообщает РБК-Украина, трогательное признание он сделал в интервью Алине Шаманской в программе "55 за 5", которая выходит в "Утре в большом городе" на ICTV2.

Почему Алексей Суханов плачет каждый день

Он переживает сильные эмоции из-за боли и страданий животных, с которыми сталкивается ежедневно.

"Я каждый день плачу. Вы знаете, оно накрывает", - признался он.

Алексей не может больше смотреть социальные сети, поскольку постоянно видит там истории о пострадавших и бездомных животных.

"Например, я не могу уже смотреть эти инстаграмы, фейсбуки, потому что там постоянно вылезает у меня какая-то беда с хвостиком (животными - ред.). Я переполненный кувшин в этом моменте. Я постоянно плачу", - рассказал он.

Суханов глубоко сочувствует четвероногим друзьям и разочарован равнодушием мира.

Во время разговора он не сдержал эмоций и даже расплакался. Он представил, что сказал бы бездомному песику, если бы тот его понимал.

"Я бы сказал: прости нас, людей... Довели до слез меня", - со состраданием в голосе поделился он.

Алексей активно освещает в своих соцсетях истории животных, которые страдают или нуждаются в опеке. Он постоянно говорит о важности заботы о братьях наших меньших.

&quot;Прости нас, людей&quot;. Суханов со слезами на глазах рассказал о самой большой боли (видео)Алина Шаманская и Алексей Суханов (фото: пресс-служба ICTV2)

Кто такой Алексей Суханов

Алексей Суханов родился и вырос в России, однако широкую известность получил в Украине.

Прославился как ведущий ток-шоу "Говорит Украина". Теперь ведет программу "Говорит вся страна" и собственный YouTube-проект.

В феврале 2014-го поддержал Революцию Достоинства и навсегда покинул страну-агрессора, которая пришла с войной в Украину.

Он неоднократно выражал четкую поддержку и осуждал террористические действия России.

В 2019 году получил украинское гражданство, а на бывшей родине был провозглашен "иноагентом".

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