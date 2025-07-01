Пророчі ролі: 5 радянських зірок, які повторили долю своїх персонажів у кіно

Леонід Биков

Коли згадують імена справжніх легенд радянського кіно, одне з перших - Леонід Биков.

Його фільми "У бій ідуть лише старики" та "Альошкіна любов" давно стали класикою.

А от стрічка "Ати-бати, йшли солдати", яка вийшла у 1976 році, стала для нього останньою.

У ній Биков не лише зрежисував події на фронті, а й сам зіграв ефрейтора Святкіна, який загинув під гусеницями ворожого танка.

Кадр з фільму "Ати-бати, йшли солдати"

Ця сцена, як виявилось пізніше, стала пророчою. Минуло три роки, і Биков, повертаючись з дачі за кермом своєї "Волги", спробував обігнати повільний трактор.

Під час маневру його авто опинилось на зустрічній смузі - там його й наздогнав вантажівка. Від отриманих травм режисер загинув на місці.

Його донька згадувала, що ніби щось передчував - говорив про смерть, планував похорон, а одного дня навіть залишив їй записку з тривожною фразою: "А якщо це кінець…".

Ігор Тальков

Історія трагічної загибелі Ігоря Талькова й досі породжує чутки. Музикант і актор загинув на очах десятків людей за лаштунками концерту - внаслідок конфлікту між його директором Валерієм Шляфманом та представником співачки Азізи Ігорем Малаховим. Талькову було лише 34 роки.

Найстрашніше те, що за рік до цього він знімався у стрічці "За останньою межею", де зіграв лідера злочинного угруповання.

Кадр з фільму "За останньою межею"

За сюжетом, його герой гине від кулі. Сцену знімали 6 жовтня 1990 року. І рівно через рік - 6 жовтня 1991-го - Тальков був убитий.

Талгат Нігматулін

Його називали "радянським Брюсом Лі", і недарма. Талгат Нігматулін - чемпіон Узбекистану з карате, відомий актор і зірка бойовика "Пірати XX століття".

Але справжня трагедія чекала на нього за межами екрана.

У 1984 році Талгат зіграв у фільмі "Вовча яма" - його персонаж Самат Касимов гине від рук наставника.

Кадр з фільму "Пірати XX століття" (Талгат справа)

У реальному житті все виявилось надто схожим. Актор вступив до секти, якою керували псевдоцілителі Абай Борубаєв та Мирза Кимбатбаєв.

Коли Нігматулін відмовився брати участь у побитті нових "відступників", це стало фатальним.

Його жорстоко катували вісім годин, і серед нападників був і сам "учитель".

Анатолій Папанов

У фільмі "Час бажань", який вийшов у 1984 році, Анатолій Папанов зіграв добродушного чиновника Лобанова, що раптово помирає від серцевого нападу.

Через три роки, під час зйомок іншого проєкту, актор вирішив освіжитися холодним душем у спеку.

Він зайшов у ванну - і звідти вже не вийшов. Причина - той самий серцевий напад.

Кадр з фільму "Час бажань"

До слова, він саме працював над стрічкою "Холодне літо 53-го", де його герой теж не доживає до фіналу. Завершувати фільм довелося вже без Папанова.

Микола Годовиков

Петруха з фільму "Біле сонце пустелі" - один з найвідоміших образів Миколи Годовикова.

У стрічці його герой трагічно гине, отримавши удар штиком у груди.

У реальному житті Микола теж зазнав удару в серце - правда, цього разу пляшкою.

Микола Годовиков (фото: Вікіпедія)

Це сталося під час сварки з нетверезим сусідом у комуналці. Чоловік розбив скло й вдарив Годовикова гострим уламком.

На відміну від свого персонажа, актор вижив.